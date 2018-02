No podía acercarse pero igual mató a puñaladas a su ex mujer y a la hija

Un hombre mató a puñaladas a su ex pareja, de 30 años, y a la hija de la mujer, de 11 años en plena vía pública de la localidad neuquina de Las Ovejas, y tras cometer el doble femicidio se dio a la fuga.El hecho ocurrió en el mediodía de este jueves, en la avenida Pedernera de la mencionada localidad del norte de la provincia patagónica.El agresor tenía una restricción de acercamiento por una denuncia de abuso contra la menor.Hasta el momento, no trascendieron las identidades de las dos mujeres asesinadas."Estamos consternados y entristecidos como pueblo. No se puede creer tanta irracionalidad", señaló el intendente de Las Ovejas, Vicente Godoy.Las víctimas, Karina Apablaza, de 31 años, y su hija Valentina, de 11 años, se habían mudado hacía poco de Cutral Co a Las Ovejas para vivir con Muñoz, a quien la joven conoció en 2016 en una fiesta popular. Muñoz trabajaba de auxiliar de servicio en un colegio nocturno de la localidad.En octubre del año pasado, Karina denunció que su pareja había abusado de la hija. Por este hecho, el 3 de noviembre la fiscalía acusó a Muñoz por abuso sexual simple y se dispuso una medida de restricción de acercamiento.Lorenzo Muñoz de 40 años estaba acusado de abusar sexualmente de la hija de 11 años de su ex pareja. Ayer les salió al cruce en plena vía pública y, tras apuñalar y matar a la pequeña, asesinó a la ex. El femicida se dio a la fuga y ya se disparó una alerta de búsqueda nacional e internacional.La Policía montó un operativo de búsqueda del prófugo, mientras que el fiscal Ricardo Videla tomó intervención en el caso.