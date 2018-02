Comenzarán a medir los casos de violencia de género en todo el país

El 7 de marzo -un día antes del Paro Internacional de Mujeres- el Indec presentará el número de casos de violencia contra la mujer registrados es el país en los últimos cinco años. No será una radiografía sino una muestra parcial, tomada en base a mujeres que se han animado a denunciar, que terminaron internadas por golpes y abusos o que han sido atendidas en algún organismo público que detectó el problema.El Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) contempla situaciones denunciadas por la propia mujer o por terceros, personalmente o por teléfono, en las que la víctima pide asesoramiento, asistencia, información o hace una denuncia en alguna comisaría o inicia una causa en la Justicia.Es un registro heterogéneo en el que se mezclan pedidos de ayuda con denuncias en organismos nacionales, provinciales y municipales de ámbitos de la Justicia, la Salud y las fuerzas de seguridad. Se habla de casos y no de mujeres porque cada una pudo haber hecho varias denuncias en distintos momentos y ante diversos organismos."Lo que estamos haciendo es aglutinar información dispersa para generar estadísticas confiables -explica a Clarín Cristina Massa, directora de estadísticas del Indec-. No se pueden generar políticas públicas si no se tienen los indicadores de lo que pasa"."Queremos que esta información ayude a caracterizar socio-demográficamente a las mujeres que son víctimas y a sus agresores, y también saber cuál es la situación de violencia. La falta de información y que los datos sean dispersos llevan al desconocimiento y la invisibilización de la violencia contra las mujeres", agrega Massa.Aquí no se incluyen los femicidios porque esos datos los tiene el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que hace la Corte Suprema de la Nación."Es un registro arbitrario, no es una foto. Son distintos tipos de violencia en ámbitos diversos y por eso hay cruces. No es una encuesta que mide el nivel de prevalencia sino un registro de casos de mujeres que accedieron a un organismo", explica a Clarín Heidi Canzobre, directora nacional de Aisitencia Técnica del INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), que es la principal fuente de datos en este RUCVM por los llamados registrados en la línea de ayuda 144.El RUCVM no es nuevo, fue creado en 2012 a partir de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009. La Ley define la violencia contra las mujeres como "toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal". La Ley habla de los distintos tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, doméstica, institucional, obstétrica, mediática, laboral.A mediados de 2015 se presentaron por primera vez los resultados de este registro. Entonces, 55 mujeres mayores de 14 años denunciaban cada día ser víctimas de violencia de género, un total de 50.703 casos en dos años y medio. Veremos que dice el RUCVM ahora que se han abierto más espacios de atención y denuncia. De todas maneras, la información sigue siendo parcial. Aún hay provincias que no han entregado ninguna estadística.