ARA San Juan: emotivo saludo de familiares a un submarinista en su cumpleaños

El 22 de febrero de 1974 nació en General Alvear (Mendoza), Hernán Rodríguez, un submarinista que integra la tripulación del ARA San Juan y de quienes no se tiene rastro alguno desde el 15 de noviembre del año pasado (cuando se perdió rastro de la nave).



Hernán cumple hoy 44 años, y en un contexto de angustia, desesperación y esperanza, su familia le dedicó un emotivo mensaje luego de más de 3 meses de una incansable búsqueda.



Su esposa Marcela Moyano le dedicó una emotiva carta; mientras que su hermano Claudio -quien sufrió ayer un incendio en parte de su vivienda en el Sur, aunque sin daños considerables-, su mamá Tita y el hijo de Hernán, Pancho también le enviaron un "gran abrazo, esté donde esté". La carta de su esposa Hola amor:

Hoy estás cumpliendo tus 44 años. Mientras te escribo para desearte un Feliz año de vida, miro el mar y le pido que te devuelva.



Me invade la tristeza, es tu cumple amor. Un día raro para mí porque te siento tan cerca, pero a su vez tan lejos para darte un beso, hacerte una caricia y mirarte a los ojos para decirte TE AMO.



En mi mente sólo existe un deseo y que se lo transmito a Dios minuto a minuto para que lo sepa y me lo conceda: "Dios: que encuentren los 44 tripulantes del Ara San Juan".



Hernán sos un gran esposo, padre, hijo, hermano, primo, amigo, compañero y submarinista con todos los valores que tiene una persona como vos. Los que te amamos te esperamos pronto para llenarte de mimos y abrazos. Lo que más extraño es tu abrazo apretado y tus palabras diciéndome 'NUNCA TE VOY A SOLTAR'. Amor, son muchos los proyectos que tenemos pendientes. ¿Te acordás cuando nos imaginábamos viejitos? Jeje.



Mi vida gira alrededor de la tuya, ya quiero que está pesadilla termine pronto para apretar nuevamente PLAY a nuestras vidas.



Te espero mi cielo. Siempre juntos. Marcela



P.D: ¡TE AMO CON TODO MI CORAZÓN! El mensaje del hermano Durante el mediodía de ayer, parte de la vivienda de Claudio Rodríguez (49) se quemó a raíz de un incendio que se había generado fuera del hogar.



La noticia no tardó -al igual que las llamas- en propagarse en todo el país por medio de las redes sociales.



Sin embargo, él mismo aclaró de inmediato que pudieron controlar la situación a tiempo y que fueron daños menores los registrados.



"Habían prendido fuego en la zona y las llamas agarraron una enredadera, y se propagó hasta el techo y se incendió parte de la membrana. Pero por suerte uno de mis hijos estaba en la casa y abrió la tapa del tanque del techo, por lo que se apagó pronto", resumió el hermano mayor de Hernán.



Aprovechando el cumpleaños de su hermano; Claudio, Tita (madre de los dos) y Pancho (hijo de Hernán) le mandaron a la distancia un "gran abrazo".