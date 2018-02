Mendoza: Realizarán un abrazo simbólico al río Atuel, en defensa del agua

La comuna mendocina de General Alvear y los miembros del Comité Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) realizarán el miércoles próximo un abrazo simbólico al río Atuel, para manifestar públicamente el reclamo de la ciudadanía ante la posible pérdida del agua para regar la producción agrícola.



"Seguiremos con nuestra temática de buscar un camino de racionalidad y prudencia, pero necesitamos que la Corte Suprema conozca que, en función de un reclamo centrado en 9 metros cúbicos, con una escorrentía mínima de 4,5 metros permanente, ponen en riesgo todo un oasis, que nació hace 125 años", dijo hoy el intendente de General Alvear, Walther Marcolini.



En menos de un mes, la Corte Suprema deberá poner fin al conflicto interprovincial en el cual La Pampa reclama más caudal del río Atuel, luego de años de desacuerdos.



"Es importante que se conozcan otras voces, y no sólo que se diga sistemáticamente que Mendoza ha robado un río; nosotros no hemos robado nada, hay una crisis hídrica importante, una falta de agua que hoy nos lleva a seccionar el río, y tenemos, además, un problema de agua potable importante en un departamento donde hay que usar agua de pozo porque no se puede l aprovechar el agua del río", dijo Marcolini.



Esta semana, el gobernador Alfredo Cornejo le propuso a su par Carlos Verna un mínimo de 1,3 metros cúbicos por segundo, 25 pozos que permitan contar con agua permanente, y el compromiso, que incluye a la Nación, de obras para mejorar progresivamente el flujo, pero el madatario pampeano rechazó la oferta y se mantuvo en su reclamo de 4,5 metros cúbicos por segundo.



El intendente manifestó que la idea "no es atacar a La Pampa".



"Solo queremos mostrar el problema y pedir respuestas en serio, como es el trasvase del río Grande al Atuel, obra complementaria de la presa Portezuelo del Viento, proyecto también rechazado por La Pampa", comentó.



El encuentro a modo de abrazo simbólico se desarrollará el próximo miércoles 28 a las 18, en la toma del río, en la localidad de San Pedro del Atuel.



"A diferencia de las campañas pampeanas, que muchas veces están cargadas de ofensas contra los mendocinos, en Alvear se mantendrá la prudencia que se ha tenido hasta ahora, sin agresión", dijo Marcolini.