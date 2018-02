Soldadores que colaboraron en la búsqueda del ARA San Juan serán distinguidos

Los soldadores que trabajaron en el reacondicionamiento del "Sophie Siem" para instalar en ese buque el minisubmarino que intentó dar con el paradero del ARA San Juan, serán reconocidos mañana en una ceremonia en un hotel céntrico de Comodoro Rivadavia como parte de los festejos por los 117 años de esa ciudad chubutense.



"Me tocó a mí notificar a cada uno de los soldadores y herreros que participaron y es un orgullo el poder ser el nexo para que todos tengan su reconocimiento, aunque algunos no están en la zona", explicó Diego Segovia, responsable de la escuela de herrería que depende de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, a quien se le encomendó la tarea.



Segovia fue uno de los más demandados por aquellos días de febril actividad, porque le tocó la tarea de supervisar los trabajos, lo que lo obligó a permanecer sin dormir los tres jornadas que demandó la titánica tarea de sacar la borda de popa de la embarcación para colocar el gigantesco dispositivo sobre el que se sostuvo el minisubmarino.



Los convocados para el acto de mañana son más de 50, entre soldadores, herreros y ayudantes, todos voluntarios que se fueron enterando de lo ocurrido por aquellos días de noviembre del año pasado, y acudieron al muelle a brindar su colaboración impulsados por la esperanza de hallar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, aún desaparecido.



Comodoro Rivadavia, por su actividad petrolera, tiene un nutrido padrón de soldadores y esa circunstancia facilitó el reclutamiento porque "los colegas se enteraban y bajaban desde los campos petroleros como podían para brindar su apoyo", dijo Segovia, y aclaró que a pesar del momento difícil y triste "fue muy emocionante lo que vivimos".



Todos los consultados por Télam coincidieron en que fue una experiencia enriquecedora que "nos soldó a los soldadores", dicen ocurrentes los trabajadores, que en su mayoría se conocían.



Uno de ellos fue el soldador Sebastián Andrés Feito (37), oriundo de Tucumán, quien vive en Comodoro Rivadavia desde los 19 años, cuando llegó a la región patagónica en busca de una salida laboral.



"Cuando pasó lo del submarino yo estaba desocupado y cuando me enteré que necesitaban soldadores me subí a mi autito y me fui al muelle, ahí me puse de inmediato a trabajar y llegué a estar tres turnos seguidos, sin parar, con la esperanza de colaborar para rescatar a los 44 marinos", explicó el trabajador.



Feito consideró que "de alguna forma nos sentimos bajo bandera, con un profundo sentimiento patrio por esos días aunque con nuestras propias armas y uniformes, que fueron las soldadoras, los guantes, los delantales y las máscaras".



Los tres días, entre el miércoles 23 y el viernes 25 de noviembre últimos, fueron frenéticos porque el barco proveniente del sur tenía por misión ingresar a puerto y de inmediato preparar la estructura sobre la popa, cargar al minisubmarino y salir a buscar al ARA San Juan, que se había reportado como desaparecido una semana antes en el borde del talud continental.



Pero la tarea de los soldadores no terminó allí: ni bien partió el Sophie Siem, ingresó la corbeta de la armada P45 con una avería y trabajaron en su reparación de una brida a la que tuvieron que "coser" para alistarla cuanto antes para que volviera a la zona de búsqueda.



El trabajador reconoció que "éste es un oficio duro, donde se trabaja con elementos pesados y peligrosos, pero tiene mucho de artístico y yo lo quiero, porque me dio un sustento y una historia para contarle a mis nietos y a mis hijos Valentín, Sofía y Ezequiel".