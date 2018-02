Prevén una nueva crecida del Pilcomayo para marzo y afectará a comunidades

Si bien el río Pilcomayo se encuentra en bajante, no se descarta que "hasta marzo pueda crecer" y generar nuevas inundaciones como sucedió en la comunidad de El Churcal, donde más de 140 familias debieron ser evacuadas en las últimas horas, afirmó hoy el especialista en antropología ambiental Luis María de la Cruz.



Aunque las estaciones de la cuenca alta superior del Pilcomayo están en bajante, el río registró en la localidad boliviana de Tarapaya un repunte de 0,73 metros.



En tanto, en la localidad boliviana de Villa Montes está en bajante, pero no así en la salteña Misión La Paz-Pozo Hondo, donde un registro de 5,22 metros lo da en creciente.



Ese fenómeno es el que podría generas mas inundaciones en comunidades formoseñas, "dependiendo la fuerza de la bajante", como sucedió en El Churcal, dijo a Télam De la Cruz, quien no descarta "que hasta marzo pueda crecer" nuevamente.



Precisamente en los departamentos del oeste formoseño Bermejo y Ramón Lista, de las 420 familiasque fueron evacuadas, la mitad de ellas asentadas transitoriamente en un centro y los restantes en la comunidad de Vaca Perdida.



En ese área, en la que habitan 14 mil personas, muchas de las familias evacuadas y asistidas por el gobierno provincial son aborígenes.



Para los niños de esas familias, el Ministerio de Cultura y Educación provincial organizó entretenimientos y proyección de películas en un cine móvil.



La comunidad más afectada es la de El Churcal, donde la creciente del Pilcomayo afectó a unas 140 familias; mientras que en la defensa de la Agrotécnica "el agua se está acercando", informó a Télam Carlos Ortiz, docente qom de La Rinconada.



Ortiz comentó que en la comunidad de Vaca Perdida "hay unas 10 familias que todavía resisten: acá el agua no bajó nada, a pesar de los rumores de bajante".



El ministro de Gobierno, Jorge Gonzalez, contó que "se trabaja en la conducción de las aguas desbordadas del río Pilcomayo, para lo cual la totalidad del parque de máquinas pesadas ha sido desplegado en un frente de 11 kilómetros".



El propósito es que toda esa enorme masa de agua sea conducida a través de paleocauces a zonas deprimidas, sin afectar a comunidades de la zona.