Difunden fotos y videos de Nahir Galarza en la semana previa al crimen

La defensa del vocero

Horas de estudio, maquillajes y selfies, así son las últimas imágenes que Nahir Galarza mostró en las redes sociales en las semanas previas al crimen de Fernando Pastorizzo.Nahir permanece detenida en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú y es la única imputada por el homicidio de Fernando, quien murió de dos balazos en la madrugada del 29 de diciembre.Así, en las fotografías difundidas -provenientes de su cuenta de Snapchat- Galarza aparece posando coqueta frente al espejo, celebrando la llegada del viernes y abrazando a su perro.En otra imagen, la joven retrató sus apuntes de estudio, acompañados por un ejemplar del Código Civil y Comercial, y marcadores para subrayar, indicó el sitio Big Bang News. En otra foto, en tanto, se ve un gran kit de maquillajes con sombras y labiales.Las últimas fotos y videos que Nahir Galarza, subió a Snapchat, fueron dadas a conocer en las últimas horas.Las fotografías difundidas fueron tomadas en la red social preferida de los adolescentes y puede verse a la joven, detenida en la comisaría de la Mujer de la ciudad entrerriana, tomándose selfies, mostrando sus maquillajes y sus apuntes antes de estudiar.Junto al video, Zonzini escribió: "Aquí, la adolescente que, según el ex ministro de Justicia Rubén Virué, es 'fría e imperturbable'. A juzgar por su cara pálida, el imperturbable es él. A Nahir, al nacer, en lugar de una Barbie, le dieron a su hermanito especial Áron"."Ese video lo hizo mientras era una adolescente sin futuro. Es contundente, ese video no se puede preparar., recibirse de abogada e irse de vacaciones con las amigas. Y no es ficción, es la realidad", comentó el manager mediático.

Una audiencia fuerte

Fuentes judiciales confirmaron que días atrás "hubo una durísima audiencia de pericia de prueba de redes sociales.La acción inicia el 28 de junio de 2015 hasta el 29 de diciembre de 2017 inclusive, el día del crimen"."Este peritaje, una audiencia de más de 5 horas, comprendió todos los mensajes directos y privados de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram y las redes alternativas", agregaron los informantes.