Desesperado pedido de ayuda de una madre por la adicción de su joven hija

Norma es la madre de una joven de tan solo 20 años que padece de un serio problema de adicción a las drogas. Pide ayuda porque no sabe qué hacer con su hija. La mujer ya agotó todas las instancias y está cansada de luchar, viendo cómo todos los días, está perdiendo la batalla contra las adicciones.



Norma dijo que su hija fuma y toma cualquier tipo de drogas, ha llegado hasta ponerle lavandina, "tiene 20 años y hace 5 años que vengo luchando, ahora en los últimos meses, ella se volvió muy agresiva, nos rompió toda la casa y tiene un hijo de 4 años", relató la mujer.

"Una vez agarró un cuchillo y me atacó, también a los hermanos, está descontrolada. Nosotros vivimos en la cortada Güemes al 1000 (en Concordia) y estamos en una zona donde en todos lados venden droga", señaló Norma en diálogo con El Sol.



"Me recorrí todo para ayudarla, las clínicas nos cobran entre 4 mil y 5 mil pesos, si pagó eso me quedo sin comer, pido ayuda por favor para internarla, he ido a las iglesias pero no tengo respuestas en ningún lado", pidió desesperada.

El pasado lunes Norma retiró a su hija de la sala ocho del servicio de salud mental y cuenta que a las dos horas, estaba consumiendo drogas, para ello, "nos robó un ventilador para poder comprarla".



Finalmente, aseguró "no puedo luchar, ella es un peligro, pido por favor que alguien nos ayude, se jactan de hablar de ayuda a jóvenes drogadictos, bueno, ahora pido que hagan algo por ella". Dejó su teléfono por si alguien desde algún organismo oficial puede ayudarla: 154 126477 .