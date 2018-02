No reveló presencia de químicos el análisis por la mortandad de peces en arroyo

Casi en simultáneo con numerosos puntos del país, en la ciudad de Nogoyá se produjo una importante mortandad de peces en el arroyo El Chañar que alarmó a los vecinos y organizaciones ambientales y generó preocupación en las autoridades municipales, que encargaron una serie de análisis a diferentes laboratorios de Paraná y Santa Fe para determinar las posibles causas.Si bien aclaró que se siguen monitoreando los cursos de agua, el director de Medioambiente de la municipalidad de Nogoyá, Uriel Olivera, sostuvo que "los primeros resultados no identificaron parámetros fuera de lo normal (en cuanto a la presencia de químicos), que puedan alterar el comportamiento de las especies".La mortandad "no se puede adjudicar a la presencia de químicos por el momento", indicó el funcionario. Reforzando esta idea, sostuvo que en la continuidad del monitoreo, posterior a la aparición de los peces muertos, los valores se mantuvieron dentro de lo normal, y no volvieron a registrarse fenómenos de esta naturaleza.Sin embargo, Olivera, quien es ingeniero ambiental, dijo a la agencia de noticiasque sí se detectó "una baja cantidad de oxígeno disuelto, con valores por debajo de lo normal para la vida acuática".Sobre esta disminución del oxígeno, señaló que podría deberse al incremento de las temperaturas y la mayor presencia de algas que se observó en esos días.De todas maneras, Olivera dijo que la intención es realizar un seguimiento, poder hacer un estudio en profundidad, considerando que se dieron hechos similares en numerosos puntos del país.