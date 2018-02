Marcharán para pedir justicia por el joven asesinado en Hernandarias

Policiales Joven mató a otro de una puñalada luego de una discusión en un boliche

Brandon Bernhard (22) fue asesinado a puñaladas este fin de semana en Hernandarias. El joven trabajaba en un aserradero y era padre de un bebé de nueve meses. Su madre Graciela, imploró por justicia antey convocó a una marcha para pedir por justicia.al tiempo que convocó a una movilización en reclamo de justicia por el crimen de su hijo, para este sábado a las 19hs desde la plaza de la localidad, hasta el lugar en el que sucedió el hecho."Él estaba en su casita que alquilaba, cuando entró este malnacido y le arrebató la vida, ni siquiera le dio tiempo a defenderse", lamentó.De acuerdo a lo que comentó, el presunto homicida de apellido Duarte, permanece detenido con prisión domiciliara y custodia policial."Yo quiero justicia porque si no, yo misma lo voy a terminar matando con mis propias manos si me lo llego a cruzar", advirtió.Cuando se le consultó a la mujer por los hechos que habrían desencadenado el violeto hecho de sangre, ésta indicó: "A un tío de ese chico le habían quemado la moto y lo culparon a mi hijo, pero después se supo que él no había tenido nada que ver".Pero Graciela vinculó el crimen de su hijo con la venta de drogas en la localidad."Los tíos de ese chico, hace unas semanas, cayeron por la venta droga. Y la Policía no me toma la denuncia, porque los milicos de mierda de este pueblo están involucrados en esa maldita droga", denunció.