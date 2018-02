Nene fue dejado en un balcón encerrado en un jardín de infantes

Una mujer publicó dos videos y una foto en su cuenta de Facebook donde se puede ver a un nene de tres años encerrado en un pequeño balcón del jardín maternal "Jugarte" de la localidad de Avellaneda.Una mujer publicó en su cuenta de Facebook videos donde se ve a un nene de tres años encerrado en un balcón de un jardín maternal de la localidad bonaerense de Avellaneda. Muchos usuarios repudiaron el hecho y contaron malas experiencias con ese lugar.La usuaria de la red social grabó dos videos y sacó una foto, donde se puede ver al pequeño en el balcón, donde la persiana está totalmente baja. El jardín en cuestión se llama "Jugarte".

En la página de Facebook del jardín, muchos usuarios volcaron su expresión de repudio por lo sucedido. "¡Es imposible que lo clausuren porque eso no está habilitado! Hace 4 años lo visité para una entrevista para mandar a mi hijo. Un pie ahí, y te dabas cuenta de que eso era un horror. No podían mostrarte ninguna matrícula de inscripción", comentó una mujer."La actitud del nene del video deja muy claro que no es la primera vez q se lo hacen.....seguro habrá llorado. Con solo verlo se me pone la piel de gallina", señaló otra usuaria.