Milo vive con medio corazón y necesita viajar a EE.UU para sobrevivir

Milo necesita ser operado en el Children's Hospital de Boston, Estados Unidos, por una cardiopatía congénita que lo obliga a vivir prácticamente con medio corazón. El nene, que vive en Las Heras, provincia de Buenos Aires, padece el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, por la que el lado izquierdo de su corazón no se desarrolló adecuadamente."Es una cardiopatía congénita rara que afecta en especial a los varones. Los niños que no son tratados, mueren", explicó la madre de Milo, Vanesa Kennedy, a. Para recuperar su calidad y expectativa de vida, el nene necesita que los médicos le hagan una reconversión biventricular por la que le reconstruirían el ventrículo izquierdo.A pesar de la urgencia, la familia de Milo se encontró con la negativa de su obra social, Unión Personal, del personal civil de la Nación, que por ley debe solventar los gastos del tratamiento en el centro indicado por los médicos argentinos."Está en el momento justo. Cumple dos años en mayo de este año y sus órganos van creciendo, pero capaz el ventrículo no crezca a la par", señaló Kennedy. "En agosto de 2017 fue evaluado (por los médicos de Boston) y la cirugía fue programada para el 6 de marzo", señaló.Si pierde esta oportunidad, Milo podría no ser candidato por segunda vez a ser operado en el Children's Hospital. La operación seguida de rehabilitación tiene un costo de alrededor de 250 mil dólares, por lo que es imprescindible que la obras social cubra los gastos médicos. A raíz de eso, la familia inició una campaña online La Justicia argentina falló a favor de Milo el 29 de diciembre de 2017 pero Unión Personal todavía no proporcionó los fondos necesarios, y la fecha límite para el pago era el 19 de febrero. Milo tuvo que pasar por una intervención fetal cuando su madre estaba embarazada de 27 semanas, aunque sin éxito, y luego fue operado dos veces a corazón abierto: una a los 10 días de nacido y otra a los siete meses con un cateterismo previo.