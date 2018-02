"Hicimos lo imposible", dijo la guardavidas que rescató a joven en un balneario

Policiales Falleció la adolescente que había sufrido principio de ahogamiento en balneario

Ayer, se informaba el deceso de la adolescente de 14 años que había sido internada este domingo junto a su hermano de 18 con principio de ahogamiento. Ambos, oriundos de Buenos Aires, habían sido rescatados tras quedar sumergidos en la playa de mascotas del Balneario Paso Vera de la ciudad de Concepción del Uruguay.Fuentes hospitalarias señalaron que la adolescente sufrió una importante hipoxia, "falta de oxigenación cerebral por el tiempo que estuvo bajo el agua", que pese a la reanimación en el lugar, y la atención en el hospital, le provocó el triste final.Una de las guardavidas que intentó reanimarla, al enterarse de su fallecimiento escribió un descargo en las redes sociales. La joven llamada Cielo, expresó que mucha gente subestima los guardavidas "Qué guardavidas ortiva!! ¡Qué bañero pesado/a! ¡Pero esta playo acá!! ¡Que me importa llama a quien quieras! ¡Algunas de las tantas frases que hemos escuchado cuando llamamos la atención", comentó en las redes sociales según publicóPara continuar expresó "Hoy, explicar lo que paso, la situación que pasamos, cómo sucedieron los hechos, buscar culpables, buscar excusas, etc. ¡Creo que ya no vale la pena! Buscar culpables? ¿Para qué? ¿Hay culpables? Creo que hay que dejar de buscar cosas, y empezar a mirar cada uno sus propios errores y aciertos. Desde el lugar de hijo, de padre, de amigo, de guardavidas, de persona de seguridad, de bañista, desde el municipio. ¡Cada uno mirar su error, si es que lo tuvo, y tratar de corregirlo o mejorarlo!", remarcó la joven.Para finalizar explicó: "¿Hay cosas que mejorar? ¡Si las hay, pero ajenas a nosotros! Lo único que pido, es que dejen de hablar sin saber, y más si hablan mal de los que en ese momento estábamos de Guardavidas. Dejen a los padres tranquilos que nadie tiene el libro perfecto de cómo ser padre. ¡Que nadie está libre que le pase algo! ¡Los accidentes ocurren gente! Y a veces escapa de nuestras manos evitarlos", finalizó.