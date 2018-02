La UBA separó a la docente que dio una clase sobre "el crimen homosexual"

La docente acusada de transmitir contenidos homofóbicos en una clase fue apartada de su cargo en el Departamento de Medicina Legal luego de las "explicaciones que brindó a las autoridades" de la facultad, que dispuso iniciar una investigación sobre lo ocurrido, informó ayer esa dependencia de la UBA en un comunicado. En tanto, la organización estudiantil con representación en el Consejo Directivo por la minoría El Frente Ciencias Médicas convocó ayer a un acto de repudio en la puerta de la institución, Paraguay 2155, bajo el lema "Basta de homofobia en la Facultad de Medicina". Los consejeros estudiantiles de esa agrupación presentaron el lunes una denuncia en el Inadi.El secretario académico de la Facultad de Medicina, Carlos Reyes Toso, ratificó que esa casa "está en contra de todo acto de discriminación", aunque aclaró que no se podía "abrir juicio apresurado" sobre lo que expresó la docente en la cátedra de Medicina Legal, porque pudo "haber sido sacada de contexto". "Nos tomó por sorpresa porque obviamente en nuestro país la homosexualidad no es delito, pero hay que ver el alcance de la diapositiva en el contexto y no sacar conclusiones apresuradas", dijo Reyes Toso.El viernes, el Centro de Estudiantes y varias agrupaciones estudiantiles formalizaron una presentación ante el Departamento de Denuncias de Violencia y Discriminación de la Facultad, que citó a la docente.Por su parte, la consejera estudiantil de la agrupación El Frente, Agustina Larsen, dijo que si bien "este caso es muy burdo y por eso causa tanta indignación", ya "desde las primeras materias de la carrera la homosexualidad aparece como factor de riesgo, sobre todo para las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)". "Venimos planteando que hay que revisar los planes de estudio, porque prima una orientación bastante retrógrada, donde la perspectiva de género está totalmente ausente", afirmó.Larsen señaló: "Desde el primer momento que nos enteramos de estos actos homofóbicos fuimos a la Secretaría Académica de la Facultad a pedir explicaciones por parte de las autoridades, aunque sin respuestas satisfactorias. De la misma manera, el día de ayer (por el lunes) concurrimos al Inadi para radicar la denuncia porque creemos que estos contenidos oscurantistas deben desaparecer de la educación y la salud pública".Samuel López, también Consejero Directivo por el claustro estudiantil, agregó: "No es la primera vez que denunciamos contenidos homofóbicos o discriminatorios en la Facultad. En materias como Salud Mental o Bioética también se reproducen contenidos de este estilo, que se suman a la misoginia reinante en este ámbito académico", dijo según publicóEn este sentido, Larsen sentenció: "Las diversas denuncias, que nos siguen llegando por parte de estudiantes, muestran que éste no es un caso aislado. Es una línea que parte desde las autoridades mismas de la Facultad y que llega a extremos como el veto para las mujeres, en la práctica, de diversas especialidades como Cirugía o Traumatología y el dictado de estos contenidos en clases de cientos de estudiantes"."Solicitaremos la creación de una comisión que siga la eliminación de éste y todos los contenidos discriminatorios contra las identidades sexuales en la Facultad. Y plantearemos que las autoridades garanticen la presencia de la docente y la cátedra en la sesión de Consejo Directivo a realizarse mañana a las 8. Allí, además de explicaciones al respecto, solicitaremos la creación de una cátedra libre de género e identidad sexual y la erradicación de todo tipo de misoginia y discriminación. Queremos una Universidad y una Salud con perspectiva de género, laica y científica. Con estos planteos iremos al Consejo Directivo y preparemos una gran movilización el próximo 8 de marzo en el día internacional de la mujer trabajadora", finalizó López."Nuestra facultad es ampliamente respetuosa de las creencias de las personas, y como tal está en contra de todo acto de discriminación", dijo por su parte Toso, el secretario académico. Y agregó: "También es defensora de la libertad de cátedra, pero en nombre de ésta no se puede herir la sensibilidad de las personas".Respecto de la denuncia, el educador sostuvo que si bien los contenidos de cada materia "pasan por la Secretaría Académica y el Consejo Directivo, había que investigar si hubo una extralimitación" de la docente.El comunicado en el que se informó el apartamiento de la docente señala además que "se indicó al Departamento de Denuncias de Violencia y Discriminación que inicie el proceso de investigación de lo ocurrido sobre el contenido homofóbico expuesto en clase".