Anmat prohibió la venta de una marca de pañales: hallaron ratas en las telas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y comercialización de una marca de pañales para adultos porque encontraron excrementos de roedores entre los rollos telas que se usan para fabricarlos.



El organismo señaló en el boletín oficial que las condiciones de fabricación en Descartables Nochismo SA son deplorables por lo tanto suspendió la habilitación de la compañía.



Además, la Anmat indicó que en los paquetes de pañales no figura el domicilio de fabricación, todas las bolsas de envase tienen la misma fecha de vencimiento y lote no importa el modelo del pañal.



"La planta se encuentra abarrotada de materiales y productos. No hay control de plagas. Pueden verse excremento de roedores en los rincones y sobre los rollos de materia prima. Los geles y materiales se compran a proveedores sin tener certificados de calidad y materiales de uso industrial a bajo costo sin test de irritabilidad. No se realizan ensayos sobre los productos y los lotes a liberar. No establece el número de lote", describe la disposición del Boletín Oficial.



Por lo tanto, el organismo decidió la suspensión de la fabricación y comercialización de todos los productos fabricados por la firma.