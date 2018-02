En la última noche de Carnaval, piden desfilar para concientizar sobre el cáncer

Natalia Bazán, la mamá de Antonella González, la pequeña que falleció en noviembre pasado a los 9 años por causa de una leucemia, solicitó a la Comisión del Carnaval del País que le permita a las ONGs Ángel de la eternidad y Donar en Vida recorrer la pasarela del Corsódromo durante la última noche.



"Que nos permita desfilar en la pasarela con nuestras banderas y nuestras remeras de la lucha contra el cáncer para mostrar al público que nuestra gran guerrera aún sigue viva en el recuerdo de cada persona que recuerde su lucha", solicita e inmediatamente explica los motivos de la iniciativa: "Seguimos concientizando y luchando por ella, por cada uno de los que ya partieron y por la gran cantidad que siguen peleándole minuto a minuto al cáncer".



Por qué la última noche



Bazán explicó que no realizaron esta solicitud para las noches anteriores y si para la última porque "teníamos muchísimas cosas pensadas para hacer este verano, pero no hemos hecho ninguna por respeto a la gente de Gualeguaychú que nos ayudó cuando Anto estuvo enferma. Inclusive nosotros, como habitantes de la ciudad no somos ajenos a los meses de carnaval. No queríamos molestar a nadie, y no creo que lo haga ahora en el cierre del Carnaval del País", sostuvo Bazán.



"En estos meses no hemos nada que perjudique al turismo o a los ciudadanos de Gualeguaychú que viven del mismo. Muchos nos han propuesto presentarnos e interrumpir el transcurso del carnaval, pero por respeto a la Comisión y a toda la ciudadanía no lo hemos. Somos muy respetuosos y agradecidos en ese sentido", detalló.



Misma acción, poca repercusión



La mamá de Antonella contó que el año pasado pidieron realizar una acción similar a esta, pero que no les permitieron. "El año pasado quisimos pasar por la pasarela del Corsódromo para que la gente se hiciera donante de médula. El verano pasado, Anto necesitaba un donante urgente, por eso queríamos pasar con la foto de ella, pidiéndole a la gente que se haga donante. Pero no nos dejaron", relató.



"El motivo de la negativa fue porque mucha gente había solicitado hacer lo mismo, pero por diferentes motivos. Y ante la cantidad de pedidos, les dijeron que no a todos porque nadie había tenido el privilegio. Y entonces nos dejamos de hinchar, pero este año esperamos todo el verano, y sólo pedimos un lugar en la última noche de carnaval para hablar sobre el cáncer, para alertar por la contaminación y los agrotóxicos, algo que nos está afectando a todos en Gualeguaychú", reclamó con énfasis.



Otros casos



Además de haber perdido a su hija el año pasado, días atrás falleció, también por culpa de la leucemia, un familiar de Natalia, de 32 años. También su cuñada de 43 años y madre de seis hijos, actualmente lucha también contra un cáncer óseo. "Es la tercera persona de mi familia que pelea contra esta enfermedad. El cáncer ya se llevó a dos, y ahora es la tía de Antonella la que está sufriendo. Por eso necesitamos hacer esta movida el sábado que viene, no sólo por mi hija, sino por todos nosotros", concluyó. (ElDía)