Como resultado de una denuncia realizada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a través de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad, se realizó junto con el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal el allanamiento de un domicilio particular en el barrio porteño de Once donde se encontraron 219 serpientes que estaban destinadas a la comercialización. Entre ellas se detectaron pitones bola y boas esmeralda y se hallaron 19 huevos de estas especies."No conocemos de dónde provienen los ejemplares", indicó el ministro Sergio Bergman. "Estas especies deben estar en su hábitat natural; no deben ser comercializadas", aseguró.Cabe señalar que no todos los ejemplares contaban con la documentación que acreditara su procedencia y tenencia, por lo que se realizó su incautación. Los animales serán trasladados al serpentario de Instituto Malbrán de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), donde se evaluará su estado general.En el operativo intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del Dr. Mariano Itaurralde.