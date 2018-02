Amenaza en escuela: "Prepárense para la masacre escolar más grande"

"Este año prepárense para la masacre escolar más grande de todos los tiempos, van a morir todos hdps". Eso fue lo que publicó un ex alumno del Colegio San Juan Bautista, de Florencio Varela, en el Facebook del colegio, lo que generó alarma en la comunidad educativa y, luego, derivó en una denuncia penal por parte de las autoridades.Según contó la representante legal de la institución, Mirta López, el joven está con tratamiento médico, fue separado del colegio y no puede asistir ya que no tiene el alta. La mujer relató que el problema empezó el año pasado cuando el chico ingresó a la escuela con un arma e intentó suicidarse en el baño."Estamos preocupados y ya realizamos la denuncia en la fiscalía 11 de Quilmes por el delito de amenazas. Allí nos dijeron que iban a trabajar en el caso y nos ofrecieron un botón antipánico", afirmó López y recordó lo que pasó en aquella oportunidad de 2017: "Fue un momento difícil, pero no podemos controlar que es lo que traen los chicos en la mochila".La escuela ahora está abierta ya que se están tomando algunas evaluaciones a los alumnos. La amenaza fue realizada en una foto donde el colegio informaba sobre los horarios de las mesas de exámenes de 2018."Todavía no pudimos hablar con la madre", contó López en declaraciones con el canal de noticias TN, donde además contó que la única medida de control fue alertar a los porteros del colegio a que estén atentos, aunque dijo que ya planean tomar alguna acción más al respecto.En ese marco, los padres de otros alumnos continúan a la espera de una respuesta oficial ya que es inminente el inicio de las clases.El año pasado, en un colegio de Villa Ballester, un alumno murió tras tirarse al vacío desde un tercer piso. El escuela -la Técnica Nº 2 Alemania- volvió a ser noticia meses después cuando otro alumno intentó suicidarse del mismo modo, pero sobrevivió.Amenaza en un colegio de Florencio Varela: "Prepárense para la masacre escolar más grande de todos los tiempos"En agosto, en tanto, una chica de 15 años se disparó en plena clase en un colegio de La Plata. Lara Tolosa Chanetón falleció días después en el Hospital San Martín de La Plata, tras permanecer 4 días en coma.El caso conmocionó a la comunidad académica local. La menor estudiaba en uno de los más tradicionales institutos de La Plata y antes de dispararse con un revolver calibre 38 dejó una nota en su mochila. "Chau mierdas. Dejo un juego en la mochila, el que lo encuentre se lo queda", escribió. El caso dejó en la mira a la red social Voxed, donde la chica había anunciado su plan de suicidarse y se cree que pudo haber sido instigada a concretarlo por otros usuarios.