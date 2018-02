Muerte del cadete: Denuncian intento de "soborno" a compañeros de Garay

El abogado de la familia de Emanuel Garay, el cadete fallecido tras un entrenamiento extremo para el ingreso a la Escuela de Policía, aseguró hoy que "hubo intento de soborno para callar" a los compañeros de la víctima.José Nicolás Azcurra dijo a la prensa que "esta acusación la habría ratificado Jorge Oros, el padre de uno de los cadetes que también estuvo internado en el Hospital Vera Barros, lugar donde habría sido el ofrecimiento"."El ofrecimiento se lo hicieron en un bar dentro del hospital, este dinero sería a cambio del silencio de ellos", señaló el abogado, quien afirmó que "estos dichos lo ratificó el padre del cadete Oros, que habría expresado que este individuo (no identificado) le habría ofrecido 15.000 pesos, a cambio del silencio de los familiares de los cadetes involucrados para que no continúen con las denuncias en contra de los instructores".Según Azcurra, "el joven Oros contó que los instructores les pisaban las manos cuando hacían flexiones, además de negarles el agua"."El juez dispuso la custodia del lugar para que no se modifique físicamente el inmueble y eso estaría a cargo de la comisaría séptima y sería cuestión de tiempo para que se realice una inspección ocular", dijo el abogado en relación a la inspección a la Escuela de cadetes.En tanto, tras la visita realizada por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Brian Schapira, se presentó ante el juez de Instrucción a cargo de la causa para autorizar como veedores a Guillermo Galván, coordinador regional de los Centros de Acceso a la Justicia del centro-oeste del país, y a Oscar Orlando Agüero, delegado de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel provincial.Emanuel Garay falleció el 10 de febrero pasado por un cuadro de deshidratación, luego de participar junto a 12 jóvenes aspirantes, en el primer día de clases en la Escuela de Cadetes de la Policía de La Rioja.