El boleto del transporte urbano de pasajeros se iría a $15 en Gualeguaychú

Institucionales Gualeguaychú implementará la Tarjeta SUBE para el transporte de pasajeros

El costo del boleto sería de $15

El intendente Martín Piaggio firmó un convenio marco con el Ministerio de Transporte de la Nación para que una vez que salga la resolución de la cartera nacional, en un plazo de seis meses, se implemente el sistema SUBE en el transporte público de pasajeros de Gualeguaychú.Las máquinas no representarán una erogación para el municipio dado que "recibiremos el equipamiento de Nación en comodato y luego el municipio se las cede de la misma forma a las empresas. Antes de implementar este sistema previamente tiene que estar resuelto la Ordenanza con el ajuste de tarifa y la licitación de la línea 5", explicó Navone.El funcionario recordó que si no se implementa la SUBE en el transcurso de este año, no habrá más subsidios para las empresas.En representación de las empresas de transporte urbano y suburbano de pasajeros de la ciudad Automotores 1° de Agosto SRL, Delcausse Hermanos SRL y Santa Rita Bis en calidad de concesionarios de la Línea 1, 4 y 2 respectivamente, los transportistas presentaron una nota al HCD de Gualeguaychú para solicitar una adecuación de las tarifas.El pedido se gestiona desde octubre del año pasado cuando los empresarios habían solicitado llevar el boleto de 10 a 13 por ciento, pero el año legislativo terminó sin tratarse el ajuste tarifario."Han pasado cuatro meses y nos hemos tenido respuesta alguna. La adecuación perseguida ha quedado en la historia. Se han producido importantes aumentos desde entonces hasta ahora, sobre todo en los rubros de mayor significancia en el transporte ya sea en combustible como así también en la mano de obra", expresa la nota.El combustible entre el periodo del 26 de octubre del 2017 y el 15 de febrero del 2018 se incrementó en un 6 por ciento. Si se considera que representa un 40 por ciento en el costo, el aumento del costo operativo sería del 240 por ciento", justificando de esta manera un boleto único a 15 pesos.De acuerdo al cuadro tarifario propuesto con los empresarios, el boleto único que hoy cuesta 10 pesos, pasaría a 15 pesos. El boleto escolar que hoy es gratis pasaría a costar 4 pesos, el secundario y el terciario de 4 a 8 pesos.