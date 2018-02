Continúan los incendios en La Pampa: Son más de 800 mil las hectáreas quemadas

La Dirección de Defensa Civil de La Pampa informó que en las últimas horas los brigadistas de la provincia lograron apagar cinco incendios rurales, aunque se generaron nuevos focos, mientras la jornada de hoy se presentaba calurosa y con fuertes vientos, dos condiciones que complican los trabajos para la extinción.



El organismo oficial informó que fueron extinguidos los incendios en El Carancho, 147 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa; el de Cuchillo Co, distante 252 kilómetros al sudoeste de la capital; el de Toay, distante a 12 kilómetros al sudoeste, y dos en Chacharramendi, ubicado a 203 kilómetros en la misma dirección.



Defensa Civil informó además que están "contenidos" los focos de la ruta 10 en el campo La Guadalosa, de la zona de Telén; en el campo de la familia Sierra, también en Telén; en el campo El Lucero, de Rucanelo; en Luan Toro y en Chacharramendi.



Mientras tanto continúan activos un incendio en La Adela, distante 275 kilómetros al sur de Santa Rosa; y tres en Cuchillo Co.



En La Pampa ya se quemaron cerca de 800 mil hectáreas en distintas zonas de la provincia, 300 mil ya fueron declaradas en zona de emergencia y/o desastre agropecuario y para esta semana se prepara un decreto de igual tenor para otras 300 mil.



Aún no hay cifras oficiales respecto a la mortandad de animales vacunos, si bien hay productores que sostienen que superan las 5 mil cabezas y otros, se animan a afirmar que la cantidad se duplica.