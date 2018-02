Grave denuncia de futbolista: discriminan a su hijo con síndrome de Down

Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear.

Es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos "tiene down",ah no hay mas vacantes!Muy triste

Una lesión le impidió el retorno

Walter Montillo volvió al fútbol argentino, pero no la está pasando bien. Más allá de que ni bien comenzó a entrenarse en Tigre sufrió una lesión ligamentaria, ahora tiene problemas para anotar a su hijo en una escuela.Según contó en un posteo en Twitter, al pequeño Santino no lo aceptaron en varios colegios. Eso lo hizo explotar y hacer una publicación "arrobando" a diferentes entidades estatales encargadas de la educación.Santino Montillo, de ocho años, hijo menor de Walter, además de nacer con síndrome de Down debió ser operado cinco veces, primero por problemas intestinales y luego por una afección cardíaca.La última ocasión fue en 2011 cuando el mediocampista jugaba en Cruzeiro, de Brasil."No tengo palabras para todas las personas que me han enviado mensajes de cariño. Él es un guerrero y tengo la certeza que tendrá una óptima recuperación", escribió el futbolista en ese entonces.Walter Montillo volvió a Argentina a comienzos de año y, tras haber anunciado su retiro del fútbol, Tigre le abrió las puertas para retornar a la actividad.El mediocampista decidió intentarlo, pero uno de los primeros amistosos de la pretemporada, el 20 de enero ante Deportivo Morón, sufrió una grave lesión: se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha por lo que estará inactivo al menos hasta después del Mundial."Es por lo que me toca pasar, y realmente es un momento muy difícil, de mucha tristeza y bronca por todo lo batallado hasta hoy. ¿Y qué voy a hacer? ¿Entregarme? La verdad que no, no está en mi ADN. Da bronca porque me preparé cada día y minuto para volver de la manera que lo estaba haciendo, sintiéndome cada día mejor y con mucha ilusión de ayudar a mis compañeros como siempre lo hago. Pero lamentablemente para todos los que estábamos involucrados en esto en una jugada aislada y normal de un deporte de contacto como es el fútbol me tocó de nuevo a mi. Y si!!! Me pregunto ¿por qué a mi?", escribió Montillo. Y avisó que intentará volver a las canchas.