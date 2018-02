Críticas a una cátedra de medicina legal que expuso sobre "delito homosexual"

Repudio

A partir de imágenes que se viralizaron en las últimas horas se generó una polémica en torno a la Facultad de Medicina de la UBA, luego de que una profesora dicte una clase sobre tipos de crímenes que puede llegar a cometer una persona con orientación homosexual.La escena corresponde la cursada de verano de Medicina Legal Cátedra 1, a cargo de la doctora Gloria Ganci, docente de la materia. Allí, algunos de los estudiantes tomaron fotos de la diapositiva expuesta el jueves pasado, que bajo el título "El delito homosexual" sintetiza varios estigmas y clasificaciones discriminatorias.Entre otros ítems, se pueden observar definiciones como "los celos entre homosexuales son potencialmente peligrosos" o distinciones de un sujeto: homosexual psicópata ("puede delinquir para su satisfacción sexual"), homosexual latente ("teme por su deseo erótico y mata a un homosexual en 'actitud sexual reivindicatoria'") y homosexual prostituto, taxi boy ("puede matar o extorsionar a homosexuales que abonan su servicio, cuando no logran su cometido").Las fotos se propagaron rápidamente en las redes sociales, despertando la indignación de muchas personas e instituciones. Los alumnos denunciaron que se dan clases con contenido homofóbico, sosteniendo incluso que no es la primera vez que deben reclamar por planes de estudios sin perspectivas de género.El Consejo Directivo de estudiantes emitió un comunicado expresando su repudio: "Estamos ante la utilización de una Cátedra de la Facultad con la intención de estigmatizar 'científicamente' a quienes tienen una determinada orientación sexual", sostuvieron. Y agregaron: "Rechazamos que desde el ámbito académico se incite, y se busque justificar, cualquier tipo de discriminación".Desde la organización señalaron además que las denuncias sobre el dictado de contenidos homofóbicos en una clase se repitieron en varias ocasiones, "aunque pocas veces de una manera tan explícita", subrayaron.En diálogo con, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sentó su posición: "La verdad, el contenido no resiste mayor análisis. Lo que hace esta docente es difundir un mensaje de odio y discriminación, claramente enmarcado en la ley antidiscriminatoria Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires"."Desde la Defensoría del Pueblo vamos a citar a la docente y las autoridades de la Facultad e iniciaremos las acciones que correspondan junto a la Federación Argentina LGBT", acotó la dirigente social.Por su parte, Esteban Paulón, vicepresidente de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans (FALGBT), señaló aque "esto marca claramente que todavía hay cuestiones pendientes en ámbitos de formación, académicos, universitarios"."Nos preocupa porque es la formación de quienes después van a tener que garantizar el acceso y el derecho a la salud de distintos colectivos -continuó-. Imaginémonos con qué mirada o perspectiva pueda atender un médico o una médica que se ha formado pensando que la homosexualidad es una patología y que a su vez tiene consecuencia criminales. Cómo pensar que un profesional formado/a con este contenido puede priorizar la salud, la integridad y el bienestar".Además, el Subsecretario de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe indicó que al tratarse de medicina forense, estos lineamientos pueden tener implicancia en "las causas judiciales, en las pericias y demás cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad o inocencia en el proceso de un juicio".Paulón reconoció que "lo mismo sucede en las facultades de Derecho, Ciencias Sociales, Sociología, Psicología". Y concluyó: "Hay un trabajo muy firme y cuidado por hacer, para que las currículas educativa y de la formación, sobretodo aquellas que tengan un impacto social, puedan ir incorporando los contenidos y las perspectivas de la diversidad sexual".El lunes, la profesora Cinci deberá brindar explicaciones ante la Secretaría Académica. Deberá aclarar si lo expuesto surge de una posición personal o como postura de cátedra. En tanto que el Consejo Directivo realizó una convocatoria para una marcha el miércoles 21, a las 14 horas.