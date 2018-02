Vecinos de Concordia acudirán a la justicia por los aumentos en la tarifa de luz

Vecinos de Concordia se dieron cita este viernes por la noche en la plaza Urquiza para marchar hacia el frente a la Cooperativa Eléctrica donde una vez más se manifestaron su descontento en contra de los aumentos a la tarifa de energía eléctrica.



Según publicó Diario Río Uruguay, la semana próxima realizarán una presentación judicial reclamando una quita de un 50 por ciento por ciento en la facturación, además de instrumentar una tarifa diferenciada para Concordia, teniendo en cuenta que en la región se genera energía.



Al respecto, Hugo Coronel desde la Asamblea en Defensa de los Derechos Ciudadanos de Concordia, manifestó a El Sol: "No hemos sido escuchados, esperamos que el Concejo Deliberante tenga tratamiento sobre el problema, pero nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados y esta semana estaremos realizando una presentación judicial que estamos analizando con abogados especialistas en temas energéticos que vienen desde Buenos Aires y Paraná para asesorarnos".



"Lo que pretendemos es una quita del 50 por ciento de la facturación excesiva", aseguró.



La presentación se haría efectiva el próximo martes en el Palacio de Tribunales y todavía no hay precisiones acerca de si se trata de una acción de amparo masiva.



Por otra parte, los vecinos estudian el pedido de una tarifa diferenciada para Concordia teniendo en cuenta que la región es generadora de energía.