Un dolor sin fin: La conmovedora carta a un maquinista del ARA San Juan

Hernán Rodríguez, oriundo de General Alvear, Mendoza, se desempeñaba como Jefe de Máquinas en la nave que se hundió en el mar Argentino. Vivía con su familia en Mar del Plata y se sentía orgulloso de su tarea en las aguas del territorio nacional.La carta que le escribieron sus seres queridos, que aún lo buscan y aguardan por su llegada, dice así:En un ciclo de entrevistas que realizó la Armada, en septiembre de 2016, Hernán describió sus tareas en el ARA San Juan como "algo emocionante" y "diferente"."Vengo de un pueblito de Mendoza y no conocía el mar, y me hice submarinista y ahora no me quiero bajar. Me siento muy contento de ser submarinista y orgulloso. Es lo más lindo que me ha pasado", había manifestado por aquel entonces.