Facebook envió SMS a usuarios de sistema de doble factor de autenticación

A través de un comunicado firmado por el encargado de seguridad de la red social, Alex Stamos, admitió que durante la última semana "un número de gente recibió notificaciones SMS no relacionadas con seguridad por parte de Facebook, luego de suscribirse al sistema de doble autenticación".

Ese sistema opcional utilizado por muchas plataformas implica que luego de que el usuario pone su contraseña, el sistema le envía una notificación o mensaje al celular con un código extra que, una vez insertado en el sitio, permite el acceso.



Sin embargo, en esta ocasión, el mensaje no tenía relación con el intento de ingreso al sitio por parte del usuario sino que tenía otro tipo de contenido.



"No fue nuestra intención enviar estas notificaciones, y pedimos disculpas por cualquier inconveniente que estos mensajes puedan haber causado", explicó el ejecutivo de Facebook y además sostuvo que la solución a este "bug" estará disponible en los próximos días.