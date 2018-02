Futbolista entrerriana podría convertirse en jugadora profesional en Colombia

Florencia Senger, la jugadora oriunda de Aldea Santa Rosa, a siete kilómetros de la ciudad de Crespo, viajó a fines de enero a Colombia a probar suerte en Bogotá FC, que compite en la Liga Colombiana de Fútbol, una de las más importante de Sudamérica.



La joven de 22 años, con la ilusión de vivir del deporte que ama, envió su ficha personal a distintos lugares y un periodista de la ciudad le presentó los archivos al encargado del equipo que luego se comunicó con la entrerriana.



El 28 de enero de 2018, Florencia emprendió su viaje a tierras cafeteras y hace tres semanas que se encuentra a prueba con un periodo de adaptación.



El día más esperado está a punto de llegar y la entrerriana se prepara para estampar su firma en el contrato que la vinculará a Bogotá FC: "Estoy esperando algunos papeles para poder sellar mi vínculo y poder jugar, algo que espero con muchas ansias", expresó Senger a UNO.



La jugadora surgida de Las Vampirezas, plantel femenino de Paraná, habló del periodo de adaptación y de las tres semanas que lleva entrenando junto al plantel cafetero: "Fue bastante duro entrar en clima, lo aeróbico me costó mucho por la altura. Además es un entrenamiento muy duro y profesional, algo que no venía haciendo. Se trabaja con otra intensidad y más sabiendo que es de lo que quiero vivir", agregó Florencia.



Además la joven habló de la intimidad del plantel: "Estoy agradecida a cada una de las jugadoras por recibirme de la mejor manera y los profesores siempre muy atentos a cada movimiento que hago, siempre respetuosos y duros a la hora de los entrenamientos, no te dejan descansar ni un minuto. Es un hermoso lugar y estoy a punto de cumplir mi sueño".



La mediocampista, que en agosto de 2017 jugó con la Selección Argentina, los Juegos Mundiales Universitarios, en Taipéi, China; habló de su experiencia en Colombia: "Es un lugar que siempre me gustó y siempre buscó tener nuevas experiencias. Estoy enamorada de Colombia, quiero disfrutar de esta nueva etapa. Bogotá es una ciudad muy grande, me gusta mucho por la calidez de la gente".



En cuanto al fútbol y los entrenamientos que viene realizando, Florencia evaluó: "El fútbol en todo el mundo es igual, aunque acá se vive de una manera diferente y con otras características. La pasión es similar a como se vive en nuestro país. A la hora de jugar, costó mucho adaptarse a la altura".