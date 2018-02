Cáncer infantil: Aseguran que el diagnóstico temprano mejora el pronóstico

Cada 15 de febrero se conmemora el "Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil", y se recuerda que la detección temprana y el correcto manejo del cáncer pueden mejorar el pronóstico del niño y disminuir los índices de mortalidad.El cáncer es una enfermedad con una incidencia muy baja en los niños. Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, dependiente del INC, en la Argentina se diagnostica cáncer a aproximadamente 1.300 chicos y adolescentes de hasta 15 años anualmente siendo los más frecuentes las leucemias y los tumores cerebrales.El hospital Garrahan atiende a unos 500 niños con cáncer por año, por lo que "no sólo recibe la mayor cantidad de casos, sino también los más complejos", afirmó hoy su presidente, Carlos Kambourian, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero."En nuestro hospital afortunadamente los resultados de sobrevida en cáncer infantil son similares a los que se obtienen en centros de referencia mundial. Eso se debe al trabajo en equipo, la especialización del recurso humano, la alta tecnología y el abordaje integral de nuestros pacientes, no olvidando nunca que son niños y no deben dejar de serlo aún en la enfermedad", afirmó Kambourian.Según datos del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), las tasas de sobrevida a 5 años en el país son de alrededor del 65 por ciento, mientras que en el Garrahan ese porcentaje asciende hasta un 80 por ciento.