Fin del misterio sobre a imagen viral de Virgen en Hospital Militar de Córdoba

La foto fue publicada en Facebook por Felipe de Urca, quien se identifica en la red social como médico de profesión. Tras la viralización de las imágenes publicó que suprimió de su muro tanto "la nota y las fotos sobre la manifestación de la Virgen de Lourdes", "hasta tanto la Iglesia se expida oficialmente sobre lo sucedido".



Monseñor Santiago Olivera dijo que "la imagen no era de la Virgen de Lourdes como se decía". La historia viral Terminando con el misterio de la imagen, el Obispo afirmó que "era hollín y con el dedo, uno puede hacer una imagen. No es la virgen, más bien otra imagen más triste podríamos decir, tenía un cartelito y nos enteramos esta mañana", haciendo referencia a "San la muerte".



"Se decía que el obispo auxiliar había estado ahí y se había manifestado", dijo y explicó que llamó a Pedro Torres para corroborar su presencia, y este la desmintió. "Después ese mensaje aparece sin el nombre de Torres y en circunstancias que no eran claras", agregó.



Según Olivera, la imagen como una presunta aparición fue descartada gracias a las pericias que se llevaron a cabo y además por el mismo contexto, ya que "las circunstancias no eran muy claras".



"La Iglesia es muy prudente gracias a Dios", agregó el Obispo, en referencia a los procedimientos que se realizan en este tipo de sucesos.

La Voz del Interior.