"Escracharon" la estatua a Carlos Monzón a 30 años del crimen de su ex mujer

Fue al cumplirse el trigésimo aniversario del homicidio de la actriz Alicia Muñiz, ahorcada por su entonces ex marido.



El monumento, una colosal estatua del púgil llegada desde México como donación de la Organización Mundial del Boxeo, se convirtió en la Meca de todas las mujeres que en Santa Fe reclaman contra los crímenes de mujeres. De hecho, con pintura negra la palabra "femicida" fue estampada en la base de la estatua.



Si bien la muerte de Muñiz fue calificada como homicidio simple porque por entonces las normas no preveían la figura del femicidio, su trascendencia fue tal que con el tiempo se convertiría en un caso testigo y en una referencia que algunos colectivos militantes feministas consideran insoslayable.



En el país y, principalmente en la ciudad de Santa Fe, la problemática divide opiniones y enciende polémicas ardorosas entre quienes buscan separar al campeón deportivo _admirado por el mundo a raíz de sus hazañas arriba de un ring)_ y el hombre violento que mató a su mujer, retrata La Capital.



Otras posturas señalan que Carlos Monzón cumplió su pena en la cárcel y que de ese modo pagó su deuda con la sociedad, argumento al que le contraponen que eso funciona para la ley, pero que no repone la vida de su ex mujer.