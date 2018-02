Justicia de la Nación interviene en el caso Gisela López cuyo crimen está impune

Maratón por la vida

El Ministerio de Justicia de Nación interviene en la causa Gisela López cuyo crimen quedó impune tras la absolución de los cuatro imputados: Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo, Matías Alejandro Vega, y Rocío Belén Altamirano.El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado el 10 de mayo de 2016 en un descampado conocido como "El Bajo", a la vera de la ruta de acceso a la ciudad de Santa Elena. Gisela López había desaparecido el 21 de abril alrededor de las 22.30 cuando salió de la escuela y se dirigía a su casa."La causa está estancada, pero la novedad fue la incorporación del Ministerio de Justicia de Nación a través de una carta que enviamos a Presidencia, era para Macri, pero como era un tema judicial fue derivado a la Dra. Furio del área de Derechos contra la impunidad", explicó ael programa que se emite por, Gabriel, el hermano de Gisela."Precisábamos un asesoramiento para ver que tenía el fiscal porque nadie puede ir en contra de los jueces así intervenga el mismo presidente de la Nación", remarcó.Según adelantó, la coordinadora del Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad, Dra. Sandra Furio ya se contactó con la procuradora adjunta del STJ, Cecilia Goyeneche.Se recordará por el crimen de Gisela, los fiscales Carolina Castagno y Santiago Alfieri habían pedido la pena de prisión perpetua para Mario Andrés Saucedo, alias Negro de 54 años; su hijo Elvio Andrés Saucedo de 29 años; y Matías Alejandro Vega, alias Matute de 19 años, pero el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná integrado por los magistrados José María Chemez, Cristina Van Dembrouck y Ricardo Bonazzola, los absolvió de culpa y cargo."Las escasas y débiles pruebas acercadas no son suficientes derribar el estado de inocencia de los tres imputados y arribar a la condena", señaló el juez Bonazzola al leer el adelanto de sentencia. "Lamentamos profundamente, que ante tal aberrante hecho, no se pueda establecer la autoría del crimen de Gisela López", dijo aquel 16 de mayo de 20017.En tanto, la familia López se mantiene "expectante" a lo que resolverá el Tribunal de Casación de Paraná."A ella le quitaron la vida y están sueltos.. andan por Santa Elena, como si nada", denunció Gabriel, el hermano de Gisela. "Me cruce con Vega en el último lugar donde vi con vida a Gisela, frente a la tómbola, y fue una sensación de bronca pero pensé en la memoria de mi hermana para demostrar un poco de hombría y no hacer algo que pudiera perjudicar a mí y a mi familia", confeso el joven."Hasta hoy tengo un remordimiento en el corazón porque desde el día que fuimos a hacer la denuncia por la desaparición de Gisela, nos dijeron que se había ido con un macho. De eso no me olvido, como tampoco me olvido de cuando la encontraron en el bajo", remarcó.El 21 de abril cuando se cumplan dos años que a Gisela se la vio con vida por última vez, en vez de hacer una marcha, la familia organiza una maratón por la vida.