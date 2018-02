Granizo que cayó en Córdoba sería el récord del más grande en el hemisferio sur

El jueves 8 de febrero, una poderosa granizada cayó en Villa Carlos Paz. Las piedras eran del tamaño de un huevo de gallina. Entre todas ellas, Victoria Druetta alcanzó a rescatar una que le pareció extremadamente grande.Se necesitan las dos manos para sostener al granizo gigante. Lo midió y resultó tener 18 centímetros de largo.La foto llegó a los ojos de expertos en meteorología extrema, quienes no dudaron en afirmar que se trataba de una piedra récord. La noticia llegó hasta el diarioAunque hay polémica, el granizo de Victoria sería el más grande registrado en el hemisferio sur.El resultado: 442 gramos, según una balanza hogareña de cocina.La marca está muy lejos de los 1,02 kilos, el registro de granizo más pesado del mundo, según la Organización Meteorológica Mundial. Cayó en 1986 en Bangladesh, en el hemisferio norte.No hay un reporte oficial sobre récord en diámetro de granizo. Un reporte no oficial dice que la piedra más grande registrada cayó en Dakota del Sur, EE.UU., y medía 20 centímetros de diámetro.Los 18 centímetros de la piedra cordobesa quedaron cerca del récord. Sin embargo, Druetta asegura que el granizo puede haber medido más, ya que se derritió durante su manipulación.El granizo se forma en las nubes, sólo que suele derretirse en su descenso y llegar al suelo en forma de lluvia.Cuando la temperatura es más baja, sobre todo la isoterma de cero grado (punto de congelación del agua), o el granizo formado es muy grande, no alcanza a derretirse y el agua llega sólida a tierra.¿Pero cómo pueden formarse piedras tan grandes de casi medio kilo?"Salta a la vista que esta piedra es un conglomerado de muchas de ellas que se fueron uniendo en su accidentada caída. Lo que cuenta al final en los registros es la piedra final que llega al suelo, sea un granizo grande, pero típico, con su característica estructura interna en capas de cebolla, o uno de esos aglomerados amorfos", explica José Miguel Viñas, un meteorólogo español que también se sorprendió con semejante piedra.En una amplia zona de Argentina, que incluye a Córdoba, se producen las tormentas más poderosas del mundo.La teoría es que se debe a un choque con los Andes y las sierras de los vientos muy húmedos que vienen del Amazonas. Esto produce nubes con gran desarrollo vertical (de varios kilómetros de alto), precipitaciones intensas, gran actividad eléctrica y granizo.