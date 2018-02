El Carnaval Popular de Concordia cumple 15 años

Este lunes 12 y martes 13 de febrero se celebrarán los días de Carnaval y la agrupación MOMO organiza la edición número quince del "Carnaval Popular", con distintas actividades gratuitas, que tendrán epicentro en la plaza Urquiza de Concordia.



Para el lunes 12 de febrero a partir de las 19:30 se presentará un tablado artístico de acceso libre y gratuito que se monta sobre calle 3 de febrero, frente a plaza Urquiza.



Por allí pasarán "Los Tinguiritas"* (teatro y música para chicos), "La Santa Murga" (murga estilo porteño), Ricky Badaracco (percusión), "No estoy de acuerdo con nada" (teatro), "Alma Nu" (rock/Avellaneda), Desorbitados del Puerto" (murga estilo porteño), Gonzalo Zabala y Diego Franco (canción), "Avisale a Coso" (grupo de rock), Carlos Cazón (percusión y vientos), "Barrios Kalavera" (cumbia poder) y "Hacha y Tiza" (murga estilo uruguayo/Salto).



Al día siguiente, el martes 13 de febrero, en Plaza Urquiza se realizará a las 19:00 la concentración de grupos autoconvocados (agrupaciones de candombe, comparsas, batucadas, mascaritas sueltas y disfrazados).



Finalmente, a las 20:00 se largará el tradicional desfile desde dicha plaza hasta plaza 25 de mayo.



Desde la organización MOMO se invita a quienes jueguen con agua y espuma a no dañar los instrumentos y trajes, que por lo general son el fruto del trabajo autogestionado de las agrupaciones participantes.



Asimismo, se invita a cuidarse mutuamente a quienes participan de los juegos de carnaval, para no tener que lamentar accidentes, y de esta manera dar continuidad a esta fiesta, que tantos años de lucha nos costó recuperar. (Diario Río Uruguay)