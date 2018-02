Otra amenaza de bomba en un partido de River: Debieron revisar la cancha

#TNTSports | Juan Manuel Lugones explicó lo sucedido a partir de la amenaza de bomba en el estadio de #Lanús en la previa del partido con #River. Se juega normalmente desde las 21.30 Hs. pic.twitter.com/0onNFRGBQh — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 11 de febrero de 2018

Al igual que ocurrió hace dos semanas en su visita a Huracán, una amenaza de bomba telefónica fue realizada en la previa del duelo entre Lanús y River, en el estadio "Néstor Díaz Pérez" del Sur bonaerense.Según explicaron a NA fuentes policiales, los encargados del operativo realizaron el examen de rutina en el lugar para comprobar que no exista ningún elemento sospechoso que confirme esa amenaza, realizada al teléfono de emergencias "911".Hace dos semanas, cuando River visitó a Huracán en Parque de los Patricios, una situación similar obligó a retrasar el inicio del encuentro casi dos horas.A diferencia de aquella oportunidad, los planteles de ambos equipos no se encontraban en el estadio para el encuentro, previsto para las 21:30 por la decimoquinta fecha de la Superliga.La policía revisó la cancha de Lanús por una amenaza de bomba. Sin embargo, al no encontrar ningún artefacto explosivo, el estadio quedó habilitado y el partido entre el Granate y River comenzará a las 21.30, tal como estaba pautado.