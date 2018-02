Fin de semana largo de carnaval: El Corsódromo de Gualeguaychú estuvo repleto

El tiempo acompañó y no sólo que no hubo amenazas de lluvias, sino que se vivió una noche radiante. El Carnaval del País comenzó unos 45 minutos demorados debido a las largas filas de personas que aún ingresaban pasadas las 21.30.Anoche fue la primera de tres noches inolvidables que vivirá la ciudad, cuna del Carnaval. Esta noche el Corsódromo volverá a abrir sus puertas y mañana lunes también. Sin dudas, los carnavaleros quedarán exhaustos de tanto bailar, pero son los costos de ser parte de la fiesta más importante del país.Con todas las sillas llenas, el VIP repleto y miles de personas en las tribunas a lo largo del Corsódromo, comenzó el desfile la comparsa O´Bahía del Club de Pescadores. Con su tema "Constructora Emocional" y dirigidos por Rodolfo Rodríguez, rompieron el hielo y le pusieron toda la pasión a su paso. No faltaron las banderitas azules y blancas y la mejor onda de todos los integrantes.Luego llegó el turno de los papeliteros. La comparsa del club Juventud Unida salió con toda la fuerza con el tema "Carnival Freak Show. Pasen y Voten" dirigida por Juane Villagra. Papelitos desplegó alegría, baile, trajes trabajados y un mensaje social y político.La campeona Ará Yeví del Club Tiro Federal cerró la sexta noche de la edición 2018. Con el tema "Marcarada" y bajo la dirección de Leo Rosviar, los campeones 2017 hicieron bailar a todo el público.Una contundente apertura y un carro de músicos que se lleva todas las miradas y los aplausos. Ará Yeví se juega a mantener la copa en su club.El valor de la entrada para este fin de semana largo es de 290 pesos para el público en general. Los residentes en la provincia de Entre Ríos abonarán 150 pesos, acreditando domicilio con DNI en boletería, publicóEn cualquiera de los casos los menores hasta 12 años abonan 60 pesos, en concepto de seguro de espectador. La entrada general habilita el ingreso al Corsódromo y la ubicación en las tribunas populares. Si la preferencia es plateas, tribunas de cemento, pullman o sector vip debe abonarse por separado.Los no residentes en la provincia pueden adquirir entradas y ubicaciones por el sistema de venta telefónica o por internet, consultando en www.carnavaldelpais.com.ar La Dirección de Tránsito, la Policía, Prefectura y el Hospital Centenario trabajaron de manera articulada para que nada se desborde. La circulación de los vehículos fue ordenada y se respetó el espacio sin alcohol en la Playa del Puente.