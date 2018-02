Por una travesura: Niño de 13 años incrustó el auto de su padre en un comercio

Un adolescente de 13 años puso en marcha el automóvil que su padre había estacionado este sábado en el playón de una estación de servicios de Mar del Plata y lo incrustó dentro del salón de comidas.El insólito episodio, que milagrosamente sólo provocó pérdidas materiales, sucedió este sábado en una estación de servicios ubicada en Constitución y Autovía 2, cuando se producía un ingreso masivo de turistas a la Ciudad de Mar del Plata por el fin de semana extra largo.El hecho ocurrió cerca de la 1,30 cuando un hombre de 52 años dejó estacionado su automóvil Volkswagen Polo en el playón de la estación de servicios Shell con su hijo de 13 años en su interior.De forma repentina el adolescente puso en marcha el vehículo sin saber controlarlo y sin advertir que estaba "en cambio".En un segundo sucedió lo que pudo haber sido un accidente gravísimo pero que se quedó solamente en daños materiales: el automóvil avanzó a toda velocidad, destrozó los vidrios de las instalaciones y atravesó el salón de comidas.Pese a que en ese momento había un ingreso importante de turistas a la ciudad -la estación se encuentra en el acceso principal por la Autovía 2- no había personas en las mesas que embistió el automóvil, por lo que no se reportaron heridos, publica el diario La Capital de Mar del Plata.Tomó intervención la comisaría séptima y se notificó a la Dirección de Tránsito y Transporte municipal debido a que el vehículo no tenía seguro y su conductor carecía de registro.