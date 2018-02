Médico que le hizo la endoscopia a Débora Pérez Volpin cerró sus redes sociales

En el quirófano estaba acompañado por la anestesista Nélida Inés Puente y un enfermero, cuya identidad no trascendió.



Para la incipiente carrera de Bialolenkier en la medicina se trató de un punto de inflexión. Un shock mediático que le llevó a cerrar todas sus redes sociales en las horas posteriores. Sólo el perfil de Linkedin exhibe su especialidad como médico en el Sanatorio de Palermo y también que es oriundo del Departamento General Paz, en Corrientes.



Además, trascendió que es hincha de Independiente, por su participación en un foro del club. Es fanático del fútbol y, de hecho, suele jugar con amigos un torneo en Hebraica, institución ubicada en Pilar.



Luego de que los estudios preliminaras de la autopsia informaran sobre las lastimaduras en el estómago de Débora Pérez Volpin, ahora los peritos intentan establecer cuál fue su responsabilidad como autor del estudio que nunca llegó a completarse.



El doctor Ernesto Da Ruos, perito de la familia de Pérez Volpin y uno de los profesionales que participó de la autopsia, se mostró cauto sobre la posibilidad de mala praxis. "No puedo decir que tuvo la culpa alguno de los profesionales que intervinieron porque no está comprobado", sostuvo. Y aclaró: "No inculpo ni defiendo a ninguno de los actores".