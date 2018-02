Buscan mejorar la calidad de la yerba mate para que tenga menos polvo y palos

La yerba mate estrena un nuevo método de control del porcentaje de palo en los paquetes, que no puede exceder el 35%. Al viejo sistema de zarandas ahora se le suma un análisis de terminación de fibra bruta, que permitirá establecer con precisión cuando alguien sume al producto palo convertido en polvo.El nuevo método ya fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación. Se trata de una resolución firmada en forma conjunta por la Secretaría de Políticas de Regulación e Institutos y la Secretaría de Agregado de Valor, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación.El cambio en la forma de medir la presencia de palo en los paquetes de yerba había sido pedido por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y contó con el apoyo del Ministerio del Agro de Misiones y del Ministerio de Producción de Corrientes.La doctora en Ciencias Aplicadas y becaria del CONICET, Ana Thea, explicó que "hasta ahora la cantidad de palo se determinaba pasando la yerba mate por cuatro zarandas de distintos tamices".Las hojas trituradas pasaban hasta la bandeja inferior y los palos de mayor tamaño eran descartados. Sin embargo, algunos industriales encontraron la forma de convertir esos palillos en polvo y lo sumaban al producto, ya que no era retenido por las zarandas."Es una forma de adulterar la yerba, que quedaba con un aspecto más blanco y hacía que tuviera menos propiedades: menos sabor, menos espuma y menos compuestos bioactivos", detalló Thea.La investigadora admitió que en algunos casos se hallaron "excesos brutales de palo" en los paquetes analizados.Para evitar la "picardía" de los molineros inescrupulosos, a partir de ahora se seguirá usando las cuatro zarandas, pero el producto final deberá pasar por un análisis físico-químico que determinará la cantidad de fibra cruda presente. "A mayor presencia de fibra, mayor cantidad de palo, ya que la hoja contiene menor cantidad de fibra", dijo Thea. Esto se determina a través de una fórmula matemática desarrollada por la Universidad Nacional de Misiones.Además, Thea se encargó de aclarar que "un mayor porcentaje de palo en la yerba no es perjudicial para la salud, al igual que el polvo", dijo aEl nuevo sistema de medición de palos en la yerba mate debería derivar en un producto de mayor calidad y también generaría una mayor demanda de materia prima ante la imposibilidad de disfrazar los palos en los paquetes.