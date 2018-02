Lo que mantiene la esperanza de que Schumacher despierte del coma

El 29 de diciembre de 2013 el ex piloto de Fórmula 1, sufrió un accidente esquiando en los Alpes franceses, que hasta el día de hoy lo tiene en estado vegetativo.Ya hace más de cuatro años que Michael Schumacher está en coma y pero el cerco mediático que ha establecido su familia impide conocer detalles acerca de su condición. Pero esta pared de silencio no impide que los fans del multicampeón de Fórmula 1 pierdan la esperanza de verlo nuevamente.Recientemente, se dio a conocer un estudio elaborado en Suecia que demuestra que más del 30% de los pacientes que se mantienen en estado vegetativo en el lapso de 4 años logran despertar."Muchos pueden volver a la vida y ver a sus hijos y nietos crecer, ver desarrollarse los planes que tienen o lo que sea que suceda en su familia o en su círculo de amigos", explicó el profesor Mark Obermann, director del Centro Neurológico de la Clínica Asklepios de Seesesen, Alemania, en diálogo con el sitio británico Express.El médico explicó que no todos despiertan en perfecto estado, aunque sostuvo que "no deberían" perder la esperanza e informó que el estudio, asegura que "entre el 30 y el 40% de los pacientes recuperaron la conciencia en cuatro años".Además, Obermann agregó: "Se supone que los pacientes son conscientes de más de lo que previamente pensábamos que era posible", por lo que el amor que se le es dado cumple un rol fundamental en su recuperación.Por decisión de su esposa Corinna Betsch, el siete veces campeón de Fórmula 1 está internado en un cuarto de su enorme mansión a orillas del lago Geneva, en Suiza, bajo la supervisión de un equipo médico compuesto por 15 personas. Esto le cuesta a la familia cerca de 165 mil dólares por semana, por lo que ya llevan gastados más de 26 millones de dólares.