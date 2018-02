En marzo se elevaría a juicio la causa contra el abogado Gustavo Rivas

A fines de julio del año pasado, la denuncia periodística de la revista Análisis explotó en todos los medios locales, provinciales y nacionales. Se lo acusaba al reconocido abogado de Gualeguaychú Gustavo Rivas, de haber abusado a más de dos mil adolescentes entre 1970 y 2010.



Si bien la cifra periodística puede resultar especulativa, el Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, por orden de la Procuración de Entre Ríos, recogió el guante e inició una investigación que originó la presencia de Rivas en los Tribunales en tres ocasiones.



En la primera oportunidad se le leyó la acusación que había en su contra y la existencia de dos denunciantes, que fueron los que aportaron información a la denuncia periodística, y que luego corroboraron todo delante de la fiscal Martina Cedrés.



Como en cada una de sus visitas a Tribunales y por consejo de su abogado defensor Raúl Jurado, Rivas no declaró. Incluso hasta llegó a bromear delante de las cámaras que lo perseguían que tenía la boca cerrada y esto originó más polémica al caso que tanto interés despertó en la opinión pública de Gualeguaychú.



Pasó medio año y la atención se centró en otro caso. El crimen de Fernando Pastorizzo se llevó la atención de las cámaras y la denuncia contra Gustavo Rivas pasó a un segundo plano. Ya no hay guardias periodísticas y ningún vecino se sorprende si lo cruza caminando por la plaza san Martín o en algún otro punto de la ciudad.



Pasó medio año y parece que el tiempo fuera mayor. Sin embargo la investigación nunca cesó y en el reinicio de la actividad judicial tras la feria se retomó el caso para iniciar la etapa final de la IPP. Aún restan algunas testimoniales y que los profesionales finalicen las pericias psiquiátricas que comenzaron el año pasado, pero si no se presenta ninguna anomalía o la aparición de un nuevo supuesto testigo todo indicaría que el próximo mes se estaría solicitando la audiencia de elevación a juicio.



Según pudo saber ElDía, actualmente en la causa existen ocho personas que aseguran haber sido víctimas directas de actos de corrupción de menores y/o facilitación de la prostitución, es decir que ejercieron sexo a cambio de dinero cuando eran menores de edad. Pero además existen más de 50 testimoniales de personas que fueron nombradas por supuestas víctimas o que aparecen en fotos y filmaciones que habrían sido testigos de los actos que le acusan al abogado.



En el allanamiento que se realizó en la casa de Rivas, en calle Mitre 7, la Justicia realizó un allanamiento el día que salió la publicación. En esta rápida medida judicial se secuestraron más de 200 fotografías en donde aparecería más de un adolescente desnudo y en otras donde estarían acompañados del imputado, también desnudo.



Además hay filmaciones de cintas de 8 milímetros en donde está presente uno de los declarantes, que se reconoce e identifica a otras personas que aparecen en la causa. En esas cintas habría sexo explícito e intervendría el imputado.



Jurado, el abogado de Rivas, ha sido el autor de varias frases polémicas cuando su cliente se presentó ante la Justicia y siempre aseguró que "ninguna de esas denuncias es grave, tampoco son probables y, en algunos casos son hasta irrisorias". También se quejó por el accionar del fiscal Lisandro Beherán y Martina Cedrés: "La Fiscalía recibe cosas y trata de armar algo. Uno tiene que investigar hechos y buscar un responsable. Pero acá es al revés: se buscó un responsable y luego salieron a buscar personas para que vayan a denunciar".