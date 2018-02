Búsqueda desesperada de una nena argentina en Indonesia

"Es inexplicable la sensación, no encuentro palabras para explicarlo, una madre o un padre pueden imaginarlo, la sensación es que te falta oxígeno"



Una ciudadana argentina busca en Indonesia a su hija de 7 años, después de que el padre de la niña, que no tiene la custodia, se la llevara hace casi 8 meses al país asiático tras cruzar Bolivia, Brasil y Malasia, informó la mujer.El padre de Alum, Jorge Gabriel Langone, fue a buscarla a su escuela en el barrio de Flores de Buenos Aires el 5 de junio de 2017, abandonó junto a ella Argentina con el apoyo de su familia y bloqueó la comunicación con la madre, Elizabeth Avalos.Así lo expresó a Efe, Avalos, en conversación telefónica desde Malasia.La mujer y Langone se encontraban en el proceso judicial para dirimir la custodia de Alum, que finalmente fue otorgada a la madre, cuando se comprobó que su expareja había abandonado el país con la hija.Langone, de 41 años y conocido como "Gito" o "Dalam", viaja junto a su actual pareja, Candela Soledad Gutiérrez, de 35 años, y su hija, utilizando nombres falsos y haciéndose pasar por una familia.Ambos adultos tienen una orden de búsqueda y captura de la Interpol y sus pasaportes anulados, y Alum se encuentra en la lista de personas desaparecidas de esa organización de policía internacional.La pareja de fugitivos cruzó a Brasil a través de Bolivia, y desde allí se cree que embarcaron hacia Malasia, donde las averiguaciones de la madre llevaron a alertar a las autoridades.Elizabeth Avalos lamenta que, a pesar de la colaboración de la Cancillería argentina, que "han trabajado muchísimo, me han apoyado y me han pagado los viajes", en Malasia la investigación no avanzó por culpa de la Policía, tanto la Interpol como la local."Conseguí un montón de datos, 'mails' y teléfonos que ellos usan, y no pudieron hacer nada porque dependen de un montón de cosas, no tienen las herramientas necesarias, toda la información llegó tarde", afirmó la madre argentina.Testigos que ayudaron a Langone a cruzar la frontera dijeron a Avalos que los fugitivos viajaron a finales de diciembre desde el estado de Johor, en el sur de Malasia, a Batam, en el noroeste de Indonesia, y desde allí continuaron en barco hacia Yakarta.La Voz