Un asteroide gigante se acercará a la Tierra

El asteroide 2002 AJ129 se acerca a la Tierra a más de 120.000 kilómetros por hora. Con un diámetro de entre 800 y 1.100 metros, iguala o supera al rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái (Emiratos Árabes), de 828 metros. Afortunadamente, el riesgo de impacto es nulo.



Hoy a las 18.30, será el momento en que se encontrará más cerca de nuestro planeta, pasará a 4,2 millones de kilómetros de la Tierra, unas diez veces la distancia que nos separa de la Luna.



El 2002 AJ129 fue descubierto en 2002 desde el Observatorio de Haleakala en Hawai (Estados Unidos), y ha sido clasificado como "asteroide potencialmente peligroso" porque cumple con los criterios de esta categoría, en la que se engloban todos los asteroides que miden más de 140 metros y se acerquen a 7,5 millones de kilómetros o menos de la Tierra. Sin embargo, eso no significa que vaya a impactar con nuestro planeta en un futuro próximo.



"Hemos estado vigilando este asteroide durante más de catorce años y conocemos su órbita con todo detalle", informó Paul Chodas, coordinador del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS por sus siglas en inglés) de la NASA, en un comunicado difundido por la agencia espacial el pasado 20 de enero.



"Nuestros cálculos indican que el asteroide 2002 AJ129 no tiene ninguna posibilidad ?cero? de colisionar con la Tierra ni el 4 de febrero ni en ningún momento en los próximos cien años", añadió.



De hecho, no es la primera vez que el asteroide 2002 AJ129 nos visita ni la vez que más se nos ha acercado, ya que, al igual que la Tierra, también orbita alrededor del sol. En el mes de febrero de 1904 pasó a 3,1 millones de kilómetros de la Tierra, también según datos de la NASA.



Los acercamientos de asteroides a la Tierra tampoco son infrecuentes: solo esta semana han pasado dos a menos de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, según el registro del CNEOS. Ambos se acercaron el martes 30 de enero y son mucho más pequeños que el 2002 AJ129, ya que miden menos de 100 metros. En septiembre 2017 también se acercó a la Tierra un asteroide de gran tamaño, el 3122 Florence, de entre 4 y 9 kilómetros, pero pasó a 7 millones de kilómetros.



El asteroide 2002 AJ129 no volverá a pasar tan cerca de la Tierra hasta febrero del 2087, cuando se acercará a 3,8 millones de kilómetros, según las predicciones de la NASA.