Encontraron un cuerpo y sería de la mujer china desaparecida

A 15 días de la desaparición de la ciudadana china Zhong Qin Sun, cuyo contacto se perdió inmediatamente después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue encontrado anoche en los bosques cercanos a la terminal aérea un cuerpo que correspondería con las características físicas de la mujer de 60 años.



Luego de muchos días de misterio, la investigación empezó a tomar velocidad al conocerse que una cámara de seguridad del municipio de Ezeiza había registrado a la mujer mientras caminaba por la autopista Riccheri en la madrugada del 20 de enero pasado, más de seis horas después de su arribo a la Argentina.



Una pareja que paseaba su perro descubrió la cartera de Sun, con su pasaporte y otros papeles desparramados en el piso, a la vera de la Riccheri y a 7 kilómetros del aeropuerto. A 300 metros de ese lugar fue hallado un cuerpo, flotando boca abajo en un arroyo.



El hallazgo del cuerpo se produjo poco tiempo después de que una pareja informase la aparición de la cartera, el pasaporte y otros papeles de Zhong Qin Sun, la ciudadana china que vive hace diez años en la Argentina y que había regresado de Shanghai en la noche del 19 de enero.



"Una pareja que va siempre a llevar los perros a pasear a esa zona vio hoy (por ayer) la cartera con las pertenencias", contó la PSA a Télam. Algunas horas antes de ese hallazgo se había conocido que una cámara de seguridad de la municipalidad de Ezeiza filmó a la ciudadana china caminando por la autopista Riccheri en sentido hacia la ciudad de Buenos Aires. La grabación que tienen los investigadores fue registrada el 20 de enero pasado a las 5, más de seis horas después del aterrizaje del avión que la trajo de China.



Esa cámara tomó a María, como la conocen en la Argentina, caminando en sentido a la ciudad de Buenos Aires, pero de la mano del tránsito que va hacia el aeropuerto.

Qin Sun llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo TK15 de Turkish Airlines, que aterrizó el 19 de este mes cerca de las 22.30. Poco más de una hora después hizo los trámites migratorios. A partir de ese momento, poco se sabe de ella.



El sábado 20 de enero, a las 23.50, se presentó en la Oficina de Guardia de Prevención de la PSA en el Aeropuerto de Ezeiza el ciudadano chino Zhening Ma para denunciar que no podía encontrar a su madre, Qin Sun, que había llegado la noche anterior desde Shanghai.



El joven relató que esperó a su madre hasta las 2 y que, como no podía encontrarla, hizo una consulta en la línea aérea, pensando que quizás en la escala en San Pablo se había equivocado y bajado del avión. Pero le respondieron con información precisa: que su madre había abordado el vuelo en Estambul y que en la escala en tierra brasileña ningún pasajero bajó de la aeronave.



Zhening Ma, que trabaja para una multinacional, hizo una consulta en las dependencias de la Dirección Nacional de Migraciones, donde le comunicaron que la pasajera había hecho los trámites de ingreso en el país poco después de las 23.30 de la noche anterior. Entonces decidió hacer una revisión él mismo del aeropuerto. Buscó a su madre por pasillos, baños y locales gastronómicos, pero no la encontró. Se fue a su casa con la esperanza de que todo fuera un desafortunado desencuentro, pero tampoco estaba en el hogar familiar.



Durante el vuelo, según pudieron reconstruir los investigadores, la mujer habló con dos pasajeros argentinos que, enterados de la desaparición de la mujer, declararon que María "desvariaba un poco y no estaba muy centrada".



El equipaje de la mujer apareció en el sector en que se entregan los objetos perdidos en el aeropuerto. Anteayer, unos 150 uniformados de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hicieron un rastrillaje por los bosques de Ezeiza y en el aeropuerto.



La investigación se aceleró en las últimas horas desde la aparición de las imágenes de la mujer caminando por la autopista Riccheri. El rastrillaje se concentró en la zona de bosques cercanos a Ezeiza y tras el hallazgo de sus objetos personales se encontró un cuerpo en un arroyo a 300 metros. Fuentes judiciales esperaban anoche confirmar la identidad de esa víctima, aunque los investigadores estimaban muy probable que se tratase de la mujer buscada.



Con el hallazgo de un cadáver aumentó el misterio del caso. No trascendió anoche la causa de la muerte.