No habrá más promotoras en la F1: Enfurecidas, acusan a "las feministas"

Los ejecutivos de la FIA anunciaron que no habrá más chicas lindas en la competencia, y ellas aseguran que fue "por culpa de esas feministas".



El anuncio de que ya no habrá promotoras ni en los boxes ni en el podio de la Fórmula 1 dejó consternados a los fanáticos más fervientes de la tradición estética de la categoría, pero sobre todo dejó sin trabajo a las modelos que participaban.



El flamante dueño de la Fórmula 1, Liberty Media, anunció que no habrá más modelos en los eventos de la categoría para alegría de las organizaciones feministas que reclamaban el fin de una práctica que expone a las mujeres como objetos.



Pero una modelo con varios Gran Prix en su haber salió al cruce. "Por estas feministas nos quedamos sin trabajo", escribió Lauren Jade Pope en su Twitter. La morocha pidió que compartan su mensaje para poder exponer su argumento en la televisión.



"Soy una 'chica de parrilla' hace ocho años y nunca me sentí incómoda. Amo mi trabajo, sino me gustara no lo haría. Nadie nos obliga a hacer esto. Es nuestra elección", explicó.



Por ahora la decisión anunciada por Sean Bratches, director comercial de operaciones de la F1, no se vio afectada y por lo tanto no se espera que las chicas formen parte del primer evento del año, que será en Australia.



La tradición de poner a modelos con looks más o menos osados (dependiendo de los usos y costumbres de cada país) se extendió durante décadas en la F1 pero Bratches explicó que "no corresponde a los valores defendidos por nuestra marca y está claramente en contradicción con las normas sociales actuales".