ARA San Juan: La Armada investigará señales a más de mil metros de profundidad

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, afirmó este sábado que la fuerza está investigando señales que podrían corresponderse al submarino ARA San Juan, que fueron ubicadas hace pocos días a más de mil metros de profundidad.



"Hay algunos contactos que se fueron detectando en los últimos días que están a más de mil metros de profundidad", explicó Balbi a Radio Mitre. El submarino estableció contacto con la Base de Mar del Plata por última vez el 15 de noviembre de 2017.



Hallar los restos de la embarcación "va a ayudar muchísimo a corresponder con esos informes que se tuvieron de un evento conciso, anómalo, no nuclear, consistente con una explosión", señaló Balbi.



El Capitán a cargo del manejo mediático de la búsqueda confirmó que "hace unos días amarró en Puerto Belgrano la Corbeta Robinson que durante 10 días embarcó a cuatro familiares y uno de ellos tiene algún poder extrasensorial".



"Esa persona en algún momento marcó en una carta náutica una zona al norte del área de búsqueda y la Robinson se dedicó exclusivamente a ese área para descartar cualquier tipo de indicios", reveló.



Actualmente están la Corbeta Spiro "barriendo el área con su sonar en forma activa" y el Aviso Islas Malvinas, que tiene el ROV (ruso Panther Plus) embarcado "para poder inspeccionar visualmente los diferentes contactos que vayan apareciendo", convino.



El vocero de la fuerza subrayó que se trata de "una tragedia a nivel Armada, a nivel país y también internacionalmente" dada la ayuda que otros países prestaron -y prestan- a la Argentina para dar con el submarino.



"Lo importante es saber qué pasó para que no vuelva a ocurrir", expresó.