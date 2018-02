"50 % de la población desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida"

Diferentes profesionales de la salud expusieron sobre la temática con una mirada interdisciplinaria. Este primer encuentro fue abierto a la comunidad, y es el puntapié de un ciclo que estará dirigido a profesionales de la salud en general.



En diálogo con Elonce TV, el oncólogo Aldo Alejandro Risso (MP 11719), mencionó que Entre Ríos "fue la provincia pionera en hacer el registro de los casos de cáncer, y comenzó a realizarse en la costa del Uruguay".



Puso relevancia en que en la provincia "se tiene acceso a la tecnología necesaria para tratar el cáncer. Los tratamientos del cáncer en Entre Ríos, no están en inferioridad de condiciones, respecto de otras jurisdicciones del país".



En cuanto a esta enfermedad, el profesional aseveró: "hay un grupo de tumores que son hereditarios, aunque la mayoría de los tumores no lo son (un 95 %), son esporádicos".



Para los tumores que sí son hereditarios, "hay un grupo de pacientes que debe hacerse el screnning, que comienza a realizarse antes que en aquellos pacientes que no tienen antecedentes familiares con cáncer". En este sentido Rizzo, puntualizó que "para pacientes con antecedentes familiares de cáncer de mama, lo estipulado son diez años antes de que un pariente tuvo la enfermedad; sino a partir de los 35 años, todas las pacientes".



En tanto, dejó en claro que para el cáncer de cérvix (que no es hereditario) "todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, dentro de los dos años deben empezar a hacerse controles con PAP, y delo contrario, a partir de los 21 ó 24 años, dependiendo de las guías, deberían comenzar a realizarse".



Los controles para el caso de colon, "a partir de los 40 años, deberían los pacientes comenzar a realizarlos. Si hay antecedentes familiares, deben comenzar a hacerse diez años antes", detalló.



"La incidencia de tumores ha crecido y sigue haciéndolo: El 50 % de la población va a desarrollar algún tipo de cáncer a lo largo de su vida. En menores, hay un poco más de incidencia, pero los registros son muy iniciales para poder dar mayores certezas respecto de los números", afirmó el médico oncólogo.



Teniendo en cuenta esta situación "es necesario diagnosticar lo antes posible, para tratarlo enseguida".



Aseguró que "los hábitos saludables, la alimentación, no consumir cientos alimentos en exceso, contribuyen a que la incidencia sea menor".



Lo que debe hacer cualquier persona que sospecha de algo anómalo, es "concurrir a su médico. Ese profesional de cabecera debería consultar con un oncólogo, que es el médico de cabecera de los pacientes que tienen tumores: Él debe ser el estratega a la hora de definir cuál es la terapia más acorde en su momento. La decisión de que si se hará una cirugía, una quimioterapia, radioterapia". Elonce.com.