Habló la mamá del nene de tres años picaneado por delincuentes

Leonor, la mamá del nene picaneado durante un salvaje asalto a un colectivo en Santa Fe, recordó en diálogo con Cadena 3 cómo vivió su pequeño ese terrible momento: "Mi bebé le decía a la ladrona 'nena mala'"."Me dijeron que viaje, que era un colectivo tranquilo y por eso fui con confianza", indicó pero lamentó el brutal episodio que sufrió."Me dijeron que si no daba la plata le iban a dar con la picana a mi bebé. No les quise dar nada y por eso lo agarraron", dijo. Aclaró que su niño no fue el único alcanzado por la picana ya que "a varios le dieron en el rostro y rodilla"."Él le gritaba 'nena mala' a la delincuente", confesó.Leonor aseguró que su hijo sufre las secuelas del violento episodio ya que "se siente con miedo, a cada momento nombra a la `nena mala`". Destacó, finalmente, el accionar de la Policía que logró su detención: "Fueron excelentes".