"El chofer que venía muy rápido", dijo sobreviviente de la tragedia en Mendoza

Una vez más la imprudencia al volante se cobra vidas en las rutas de la Alta Montaña mendocina. El relato de uno de los sobrevivientes del grave accidente protagonizado en la madrugada de este viernes en Las Cuevas, a pocos metros del cruce a Chile, que terminó con tres adolescentes muertos, da cuentas de la negligencia del chofer al manejar a alta velocidad en zonas prohibidas."El bus venía muy rápido. Empezó a adelantar camiones en las curvas. La gente le gritaba que venía muy rápido. Cuando pasamos la frontera, quiso adelantar a un camión. Y se tiró hacia el lado, ahí fue cuando nos tumbamos. Vi cómo se explotaban los vidrios. Después salimos y vimos a toda la gente llorando", expresó Jason Contreras (18), uno de los jóvenes futbolistas del contingente del club chileno Colo-Colo que se dirigía a Paraguay a disputar un torneo, en diálogo con el diario local Los Andes.Su remera manchada con sangre y su estado de shock por lo vivido lo decían todo. Él y su mamá, Ruth Rosas, se salvaron de milagro cuando el colectivo de la empresa Meltur en el que viajaban desbarrancó, luego de querer adelantarse. Ambos sufrieron heridas cortantes leves y viven para contar lo sucedido. "Apenas llegamos a Argentina el chofer quiso adelantar un camión pero le tocó un bus de frente, él se tiró a la orilla y empezamos a dar vueltas. Quedamos todos colgados, no podíamos salir y fallecieron tres que iban con nosotros", recordó la mujer, quien junto a su hijo, destacaron que el profesor a cargo del grupo les pidió que se colocaran los cinturones de seguridad. Tal vez por esta acción, hubo menos víctimas mortales, ya que el impacto, con vidrios y estructuras destrozadas, fue muy fuerte para todo el pasaje. "Quedamos todo conscientes, fue como una pesadilla de la que no nos podíamos despertar", relató la mamá de Jason.En tanto desde el Gobierno provincial, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Néstor Majul calificó de "imprudente" el proceder del chofer y aseguró que "hay exceso de confianza" en la Alta Montaña. "Como conocen tanto esa ruta toman esas decisiones en un segundo. No creo que ese chofer haya querido provocar este accidente", indicó el funcionario mendocino, cuando se está por cumplir un año de la peor tragedia vial de la historia de Mendoza cuando un micro chileno de la empresa Turbus se cobró la vida de 19 personas en la localidad de Horcones, a 13 kilómetros de Las Cuevas.En tanto, se espera que en las próximas horas, el fiscal que lidera el caso, Carlos Torres, quien se encuentra en la zona cordillerana tomando testimoniales, haga un balance de lo actuado y se expida sobre la situación judicial de los conductores, quienes han quedado aprehendidos.Por su parte, los choferes del ómnibus se encuentran internados en el hospital de Uspallata. "Hay uno con lesión de miembro superior y el otro sin lesiones, ambos están siendo evaluados y se hicieron estudios toxicológicos que determina la ley", agregó Sagás.Por último, un equipo multidisciplinario de contención en salud mental ya está preparado para atender a los familiares de las víctimas que comenzaron a arribar a la provincia.