Aparecieron algas en el río Gualeguaychú y piden tomar precauciones

Con la llegada de febrero, el río Gualeguaychú tuvo una rareza que alertó a varios vecinos de la ciudad: manchas verdes a la altura del balneario municipal despertaron preocupación en muchos que la explayaron en las redes sociales.



"Ayer a la mañana, uno de los agentes de la Dirección de Ambiente recibió una captura donde se mostraba una mancha verde en el río Gualeguaychú, pero no informaba donde estaba específicamente. Entonces pusimos en marcha un operativo y detectamos que la misma se trataba de un florecimiento de algas verde-azuladas que estaba a la altura del balneario municipal", informó a ElDía la directora de Ambiente Susana Villamonte.



"Inmediatamente tomamos la temperatura del agua para ver si coincidía con el diagnóstico de ese tipo de algas y detectamos que el lugar de la mancha había 31 grados de temperatura y un poquito más lejos, 28 grados. Esto nos indicó que el fenómeno era totalmente natural", prosiguió la funcionaria.



Las altas temperaturas experimentadas los últimos días y la estacionalidad del río homónimo a la ciudad brindaron las condiciones adecuadas para que este tipo de alga florezca: "No es producto de contaminación o de algún proceso de desecho industrial, sino que sin microorganismos propios del agua que ante determinada condiciones florecen".



Las algas verde-azuladas florecen, precisamente, ante estas condiciones, pero también cuando el curso de agua está quieto porque si la corriente es fuerte las mismas se dispersan y no llegan jamás a agruparse de la manera que se agruparon ayer frente al balneario municipal.



Sin embargo, la funcionaria alertó sobre un tipo de inconveniente que este fenómeno natural puede ocasionar en algunas personas: "Este tipo de alga, lo único que puede producir, es una irritación en la piel, especialmente en personas que son hipersensibles. Lo único que se aconseja es ducharse cuando uno sale del río", resaltó Villamonte.



La Playa del Puente cuenta con este tipo de instalaciones para que la gente se duche al salir del río, pero además hay en función un puesto para informar sobre estas precauciones y atender cualquier afección ocasionada por las algas.



"Articulamos con Defensa Civil y Salud Comunitaria para que estén atento a cualquier inconveniente. Y el puesto sanitario que está en la Playa del Puente cuenta con personal idóneo que está también alerta y en guardia para que las personas consulten todas sus dudas y se atiendan ante cualquier problema", tranquilizó la directora de Ambiente.