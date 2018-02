La defensa de Nahir Galarza cosechó un nuevo repudio

Policiales Organismos nacionales desmintieron a la defensa de Nahir Galarza

El caso Pastorizzo sigue dando que hablar, más allá de los avances estrictamente judiciales. La defensa de la imputada por el asesinato del joven de 20 años, el pasado 29 de diciembre, no deja de sorprender con sus polémicas declaraciones.Esta vez el repudio llegó desde el grupo "Renacer", conformado por padres y madres que en diferentes circunstancias -entre ellas, el suicidio- perdieron a un hijo o hija, y que encontraron en ese espacio contención y la manera de resignificar el incomparable dolor, de "transformarlo en amor".Mediante un comunicado, repudiaron "enérgicamente los dichos vertidos por el doctor Víctor Rebossio", que días atrás declaró en un medio periodístico, en relación a la situación de su defendida, Nahir Galarza: "por poco está colgada de una soga"."Careciendo de un total desconocimiento de lo que genera para nosotros, los padres, encontrar a nuestro ser querido en esa situación, y el sufrimiento que de por vida tendremos", expresaron. Y consideraron que "frases como las vertidas sólo pretenden morbosidad sin importar los límites, lo que no dejaremos pasar", ya que "la tristeza de haberlos perdido no empañará jamás la alegría de haberlos tenido".El grupo se reúne todos los sábado de 17.30 a 19.30 en Belgrano 123 y, según relató Miguel Gandolfo, que perdió a su hijo "Pipo" en 2007, cuando fue atropellado y dejado abandonado en medio de la calle, "no conversamos solamente de las pérdidas sino que elaboramos algo nuevo con eso, la idea es trascender el dolor".En diálogo con, el creador de la Asociación Civil por la Verdad y la Justicia (Aciverjus), que atiende los casos de víctimas de hechos de tránsito, contó que en el espacio "hay papás y mamás de chicos que fueron víctimas de siniestros viales, de enfermedades y de suicidios, entre otros motivos" y puntualizó en que justamente la muerte por suicidio "es la situación más difícil para un padre"."En un siniestro vial pueden haber muchas circunstancias, al igual que en el caso de la enfermedad, sabemos que hay enfermedades que lamentablemente terminan así. Pero el caso del suicidio, más allá de los dolorosa de cada pérdida, es el que más cuesta para la familia", ya que no es fácil que los padres procesen que "fue una decisión propia de su hijo o hija y así puedan sentir algo de alivio".En este marco, Gandolfo -que perdió a su único hijo Celso Miguel cuando apenas tenía 19 años- dijo que las declaraciones de Rebossio generaron "mucha indignación", y que "quien las formula no tiene la más mínima idea de lo que es encontrar a un ser querido en esa situación" y aclaró: "sabemos que la labor de él es defender (a la imputada), pero no a cualquier precio".Hace casi siete años, el grupo "Renacer" tiene asignada por el Municipio una pequeña parcela en el Cementerio Norte de la ciudad. Allí, existe una placa por cada hijo fallecido, al lado hay plantado un árbol. Además, cada padre enterró una botella con un mensaje dentro, en forma simbólica, para el hijo que ya no está."El día de mañana, cuando alguien encuentre ese mensaje, de alguna manera va a conocer un poquito de nuestros hijos e hijas. Es una manera de transformar el dolor en amor, como siempre pregonamos", explicó Gandolfo.